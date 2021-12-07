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Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı! - Son Dakika

Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!

07.12.2021 09:50
Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!

ATV'nin en çok izlenen ve beğenilen programlarından Esra Erol'da bugün Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'nın yaşadıkları damga vurdu. Eşi ve kumasıyla yaşayan zihinsel engelli olan 19 yaşındaki Fatma'nın dramı bitmiyor. Önce kaçırıldı ardından nikah kıyılıp hamile bırakıldı.

Geçtiğimiz ay Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın 2 çocuklu Ahmet ve onun dini nikahlı eşi Fatma ile yaşadığını öğrenmişti. Yaşadıklarından sonra baba evine dönme kararı alan Fatma, geçtiğimiz günlerde yine baba evinden kaçtı. Fatma'yı ise ünlü sunucu Esra Erol buldu, ancak Fatma'nın son hali gören herkesin yüreklerini burktu. Bugün ise Erol, Fatma'nın işkence gördüğünü ve hamile olduğunu ortaya çıkardı.

"KIZIM İŞKENCE GÖRDÜ"

Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına Sakarya'dan katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını anlattı.

Fatma'nın annesi Melahat Hanım, kızının Ahmet ve kayınvalidesi tarafından işkence gördüğünü dile getirdi.

"PARA YÜZÜNDEN KAÇIRILDI"

Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!

Anne Oruç, "Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" açıklamasını yaptı.

HAMİLE OLDUĞU CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!

Esra Erol, Fatma'nın hamile olduğunu canlı yayında ortaya çıkardı. Ünlü sunucu, Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'yı doktora götürdüklerini ve bir buçuk aylık hamile olduğunu açıkladı.

Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!

Esra Erol, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı! - Son Dakika Magazin


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