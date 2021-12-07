Eşi ve kumasıyla yaşayan Fatma'nın hayatını Esra Erol ortaya çıkardı!

Geçtiğimiz ay Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın 2 çocuklu Ahmet ve onun dini nikahlı eşi Fatma ile yaşadığını öğrenmişti. Yaşadıklarından sonra baba evine dönme kararı alan Fatma, geçtiğimiz günlerde yine baba evinden kaçtı. Fatma'yı ise ünlü sunucu Esra Erol buldu, ancak Fatma'nın son hali gören herkesin yüreklerini burktu. Bugün ise Erol, Fatma'nın işkence gördüğünü ve hamile olduğunu ortaya çıkardı.

"KIZIM İŞKENCE GÖRDÜ"

Geçtiğimiz günlerde canlı yayına Sakarya'dan katılan Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızı Fatma'nın, Ahmet Kaymaz isimli genç tarafından kaçırıldığını anlattı.

Fatma'nın annesi Melahat Hanım, kızının Ahmet ve kayınvalidesi tarafından işkence gördüğünü dile getirdi.

"PARA YÜZÜNDEN KAÇIRILDI"

Anne Oruç, "Kızım Kocaeli'nde yurtta kalıyordu. Ahmet Kaymaz isimli bir adam kızımı Zonguldak'a kaçırıp, resmi nikâh kıydı. Kızımın yüzde 45 engeli var. Bir evlilik yürütecek durumu yok. Kızım 4 bin lira maaş alıyor. Maaşı yüzünden evlendi. Adamın çocuğu var, bir de hanımı var, beraber yaşıyorlar" açıklamasını yaptı.

HAMİLE OLDUĞU CANLI YAYINDA ORTAYA ÇIKTI

Esra Erol, Fatma'nın hamile olduğunu canlı yayında ortaya çıkardı. Ünlü sunucu, Türkiye'nin gündemine oturan Fatma'yı doktora götürdüklerini ve bir buçuk aylık hamile olduğunu açıkladı.