Eşinden Boşanan Survivor Hanzade'nin Sevgilisi Ortaya Çıktı! - Son Dakika
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Eşinden Boşanan Survivor Hanzade'nin Sevgilisi Ortaya Çıktı!

30.06.2022 17:21
Eşinden Boşanan Survivor Hanzade'nin Sevgilisi Ortaya Çıktı!

Survivor 2021'de yarışarak adını duyuran Hanzade Durmuş, geçtiğimiz yıl 10 yıllık eşi Saygun Ofluoğlu'ndan boşanmıştı. Sürpriz boşanma sonrası Hanzade Durmuş yeni sevgilisiyle ortaya çıktı. İşte detaylar...

Survivor 2021 yarışmasıyla şöhrete kavuşan sunucu Hanzade Durmuş, 2011 yılında Saygun Ofluoğlu ile evlenmişti.

Mutlu bir birliktelik yaşayan çift, Hanzade Durmuş'un 'Survivor 2021' kadrosuna katılmasıyla kısa bir ayrılık yaşamıştı. Yarışma boyunca adından ettiren Hanzade, eşi Saygun Ofluoğlu'na duyduğu özlemi sık sık dile getirmişti.

Hanzade Durmuş'un geçtiğimiz aylarda eşiyle fikir ayrılıkları yaşadığı ve tek celsede boşandıkları ortaya çıktı.

"ARTIK ARKADAŞIM"

Boşanma açıklaması yapan Hanzade Durmuş, "13 senedir hayatımın en önemli parçası, en güzel günlerimizin süper kahramanı, en yakın arkadaşım ve biricik yol arkadaşım Saygun'la karı-koca ilişkimize son verme kararı aldık" ifadelerine yer verdi.

YENİ AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Sürpriz boşanma sonrası Hanzade Durmuş'un yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı.

Durmuş, illustrator ve tasarımcı Ayk Çubukçu ile çekilmiş aşk dolu karelerini paylaştı.

Durmuş ve Çubukçu'nun aşk kokan pozları büyük beğeni topladı.

HANZADE DURMUŞ KİMDİR?

Hanzade Durmuş, 1988 yılında İzmir'de doğdu. 34 yaşında olan Hanzade Durmuş, ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. 17 yaşında Koç Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni kazanan Hanzade Durmuş'un İstanbul seyahati ve başarılarla dolu kariyeri başlamış oldu.

HANZADE DURMUŞ'UN MESLEĞİ?

Var mısın Yok musun ? adlı yarışmada tüm Türkiye onu tanıdı. Yarışmanın sonlarına doğru Acun Ilıcalı'nın teklifi ile Acun Medya bünyesinde çalışmaya başladı. 2010 yılında Acun Medya tarafından hazırlanan "Yok Böyle Dans" programı sunuculuğu yaptı. Survivor yarışmaların sunuculuğu yaptı. O Ses Türkiye programında görev aldı.

Survivor dahil birçok programın sunuculuğunu yapan Hanzade Durmuş, 5 yıl boyunca bu görevi yaptıktan sonra spora yöneldiğini belirtiyor. Sonrasında sporun hayatında büyük bir yer tuttuğunu açıklayan Hanzade Durmuş, 3 yıldır takım sporu olarak flagfootball oynuyor. Durmuş son olarak Survivor 2021'de yarışmıştır.

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Kaynak: Snob Magazin

Hanzade Durmuş, İzmir, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşinden Boşanan Survivor Hanzade'nin Sevgilisi Ortaya Çıktı! - Son Dakika

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