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Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım - Son Dakika

Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım

13.01.2022 23:48
Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, 8 yıl evli kaldığı Mustafa Erdoğan'la çocukları için sık sık bir araya geliyor. Instagram'da aile fotoğrafı paylaşan Ergen'in bu gönderisine bazı kullanıcılar "aşk yeniden" yorumu yaptı.

Atlas, Ares ve Güney adından üç erkek çocuğu olan Şarkıcı Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, 2012 yılında evliliklerini sonlandırmıştı. 8 yıllık evliliğin ardından çocukları için sık sık bir araya gelen ikilinin, samimi halleri dikkat çekiyor. Son olarak Gülben Ergen'in yaptığı paylaşım "aşk yeniden" yorumlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

"ANNE BABALIK BİR ÖMÜR"

Gülben Ergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "En saydığımız misafirimiz uğradı bu akşam. Birlikte karne tatili planları programları yaptık. Anne babalar ayrılmaz. Karı kocalık bitebilir. Anne babalık bir ömür. Mustafa Erdoğan, sırtın yere gelmesin. Başarın mutluluğun daim olsun." ifadelerini kullandı.

Aşk yeniden mi? Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım
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Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım - Son Dakika
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