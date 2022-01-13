Eski eşi Mustafa Erdoğan'la buluşan Gülben Ergen'den samimi paylaşım

Atlas, Ares ve Güney adından üç erkek çocuğu olan Şarkıcı Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan, 2012 yılında evliliklerini sonlandırmıştı. 8 yıllık evliliğin ardından çocukları için sık sık bir araya gelen ikilinin, samimi halleri dikkat çekiyor. Son olarak Gülben Ergen'in yaptığı paylaşım "aşk yeniden" yorumlarının ortaya çıkmasına neden oldu.

"ANNE BABALIK BİR ÖMÜR"

Gülben Ergen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "En saydığımız misafirimiz uğradı bu akşam. Birlikte karne tatili planları programları yaptık. Anne babalar ayrılmaz. Karı kocalık bitebilir. Anne babalık bir ömür. Mustafa Erdoğan, sırtın yere gelmesin. Başarın mutluluğun daim olsun." ifadelerini kullandı.