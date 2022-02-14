Eski eşine 'iyi ki seni boşamışım' çelengi gönderdi! Eski eş: Öldüm sandım!

Sosyal medya paylaşımları yoğun ilgi gören Pucca ve eski eşi Serhat Osman Karagöz, yine dikkat çeken bir paylaşıma yer verdi. 14 Şubat nedeniyle eski eşine çelenk yollayan Pucca'ya Serhat Osman Karagöz'den yanıt gecikmedi.

İYİ Kİ SENİ BOŞAMIŞIM NOTLU ÇELENK

Pucca, ayrıldığı eşiSerhat Osman Karagöz'e 14 Şubat Sevgililer Günü için Çok Şükür İyi ki Seni Boşamışım" notlu çelenk gönderdi. Karagöz yanıt olarak sosyal medya hesabından, "Tamam da çelenk de göndermezsin be. Öldüm sandım Mahalle cenazem var sandı." ifadesine yer verdi.

OSMAN KARAGÖZ BOŞANMAK İSTEMİYORDU

Osman Karagöz boşanma davasının devam ettiği dönem eşi Selen Pınar Işık'tan boşanmak istemediği şu sözlerle duyurdu, "Ya hacı biliyorum ben çok iyi bir adam olamadım. Bu konuşmalara nereden başlanır onu da pek çözemiyorum ama bekarken hayatımın kendi içinde en kaybolduğu anda evlendi. Düzenli hayata ayak uydurmam ilk başlarda zaman aldı ya evden çıkmadım ya sosyal oldum ya da çok sosyal olup saçmaladım ortasını bulamadım daha doğrusu. "Ben karımı seviyorum ve düzeleceğini biliyorum bu durumun. Biz seninle daha ne yollar aşacağız, başındayız daha dur. Ben ilk sınavda kağıdıma bakabilir miyim aptallığını yapmış olabilirim. Depresyonu anlamadım, değişimine ayak uyduramadım, korktum. Bunu da atlatırız, İllet, cazgır, inatçı bir kadın olmana rağmen ben seni böyle seviyorum." dedi.