Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı - Son Dakika
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Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı

18.07.2022 23:00
Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı

Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını terletmiş olan eski milli futbolcu Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte yaptığı tatilde sahilde dans etti. Danslarını kayda alan çiftin şovu sosyal medyada yer aldı. Gökhan Zan'ın Instagram paylaşımının altına takipçilerden çifti öven yorumlar geldi.

Süper Lig'de Gaziantepspor, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymiş olan ve son olarak Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan'ın yardımcılığını üstlenen Gökhan Zan, sezonun sona ermesiyle birlikte eşi Müge Uzun Zan ile tatile çıktı.

Kariyerinde 3 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa şampiyonluğu bulunan Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, tatil için bulundukları yerde eğlenceli vakit geçirdi.

Gökhan Zan, eşi Müge Uzun Zan ile birlikte çıktıkları tatilde sahilde dans etti. Danslarını kayda alan çiftin şovu sosyal medyada yer aldı.

Gökhan Zan'ın Instagram paylaşımının altına takipçilerden, "41 kere maşallah" gibi çifti öven yorumlar geldi.

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Gaziantepspor, Gökhan Zan, Beşiktaş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Futbolcu Aşka Geldi! Sahilde Aşk Dansı - Son Dakika
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