Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor - Son Dakika
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Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor

13.05.2022 07:53

Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine şiddet suçundan yargılanan oyuncu Ozan Güven, aylar sonra İstanbul'da görüntülendi. Yargılamanın sürdüğünü ve 9 Haziran'da duruşmasının olacağını söyleyen Güven'in kilo kaybettiği dikkatlerden kaçmadı.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiası sonrası hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlan Ozan Güven, uzun bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Önceki gün bir davet çıkışı görüntülenen oyuncu, hem dava sürecinden hem de Cem Yılmaz'ın yeni dizisi hakkında konuştu.

9 HAZİRAN'DA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aylarca gündemden düşmeyen Ozan Güven, dava süreci için "Mahkeme süreci devam ediyor. 9 Haziran 2022'de mahkememiz var" dedi. Bir ara yediği içtiği ayrı gitmeyen Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanan 'Erşan Kuneri' adlı dizisine övgüler yağdıran Ozan Güven, "Her zaman en iyisini yapıyor, saygı duymak lazım" dedi.

Öte yandan zayıfladığı görülen oyuncunun sakalsız hali de dikkat çekti.

Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanan Ozan Güven, aylar sonra görüntülendi

OZAN GÜVEN-DENİZ BULUTSUZ OLAYINDA NE OLDU?

Yaşanan şiddet olayıyla ilgili Deniz Bulutsuz'un şikayeti üzerine Ozan Güven hakkında, Ozan Güven'in şikayeti üzerine de Deniz Bulutsuz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Ozan Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven'in, "hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" suçlarından 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Deniz Bulutsuz aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Bulutsuz'un, "basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek, iki tarafın da müşteki-sanık olarak yargılanmasına karar vermişti.

Kız arkadaşını darp ettiği için yargılanan Ozan Güven, aylar sonra görüntülendi
Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor
Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor
Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor
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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor - Son Dakika
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