Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor - Son Dakika
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Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor

15.10.2022 09:19

Eski nişanlısı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Japonya'dan Türkiye'ye gelen Yumiko'ya yardım eden Müge Anlı, olaylarda kadınların tarafını tuttuğu için eşinin kendisine kızdığını belirterek, "Bana eşim de kızıyor sen hep kadınların tarafını tutuyorsun diye. Ben kim haklıysa onu söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziantepli nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia eden Yumiko isimli kadın, Japonya'da Türkiye'ye geldi. Gündüz kuşağının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Yumiko, önce nişanlısı ve müstakbel kayınpederi ile yüzleşti sonra da parasını geri aldı. Günlerce bu konuyu çözmeye çalışan Anlı ise geçtiğimiz aylarda evlendiği Emniyet Müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kendisinde sevmediği bir özelliğini anlattı.

"EŞİM BU KONUDA KIZIYOR"

Kendisinden yaşça küçük olan nişanlısına hem binlerce lira hem de ailesinden miras kalan bir kolyeyi veren Yumiko'ya tepki gösteren Anlı, "Her zaman haklıyı söylerim" dedi. Bu konuda eşiyle arasında geçen diyaloğu anlatan Anlı, "Bana eşim de kızıyor 'sen hep kadınların tarafını tutuyorsun' diye. Bir şey oldu da geçen bak diyorum burada erkek haklı diyor ki 'Sanki söylüyorsun' Kim haklıysa onu söylüyorum. Erkek haklıysa erkek haklı, kadın haklıysa onu söylüyorum" dedi.

Canlı yayında içini döken Müge Anlı, eşinin dert yandığı konuyu anlattı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor
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Müge Anlı'ya katılan Japon kadın, eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi, yayına katılan adam parayı canlı yayında geri verdi Müge Anlı'ya katılan Japon kadın, eski nişanlısının kendisini dolandırdığını söyledi, yayına katılan adam parayı canlı yayında geri verdi

Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor - Son Dakika
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