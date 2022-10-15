Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor

Gaziantepli nişanlısı tarafından dolandırıldığını iddia eden Yumiko isimli kadın, Japonya'da Türkiye'ye geldi. Gündüz kuşağının sevilen programlarından Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvuran Yumiko, önce nişanlısı ve müstakbel kayınpederi ile yüzleşti sonra da parasını geri aldı. Günlerce bu konuyu çözmeye çalışan Anlı ise geçtiğimiz aylarda evlendiği Emniyet Müdürü eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kendisinde sevmediği bir özelliğini anlattı.

"EŞİM BU KONUDA KIZIYOR"

Kendisinden yaşça küçük olan nişanlısına hem binlerce lira hem de ailesinden miras kalan bir kolyeyi veren Yumiko'ya tepki gösteren Anlı, "Her zaman haklıyı söylerim" dedi. Bu konuda eşiyle arasında geçen diyaloğu anlatan Anlı, "Bana eşim de kızıyor 'sen hep kadınların tarafını tutuyorsun' diye. Bir şey oldu da geçen bak diyorum burada erkek haklı diyor ki 'Sanki söylüyorsun' Kim haklıysa onu söylüyorum. Erkek haklıysa erkek haklı, kadın haklıysa onu söylüyorum" dedi.