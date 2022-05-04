Eski Sevgilisiyle Barıştı! Böyle Duyurdu - Son Dakika

Yayınladığı makyaj videoları ile şöhrete kavuşan Danla Bilic, Berat Demir'le yollarını ayırdıktan sonra Poyraz Teoman'la birliktelik yaşamıştı. Ancak aradığı mutluluğu bulamayan Bilic, sonrasında Yusuf Engin ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Aşklarını saklamayan ikili, ilk kez el ele görüntülendikten sonra Danla Bilic, sosyal medya üzerinden bir takipçisine verdiği cevapta söylediği sözlerle gündem olmuştu.

"OLUR ÖYLE ŞEYLER"

27 yaşındaki fenomen, sevgilisine "Ağabey" dediğini itiraf etmişti. Bilic, konuyla ilgili Instagram hesabından gelen bir soruya, "Olur öyle şeyler, ben de Yusuf'a 'Ağabey' diyordum." yanıtını vermişti.

BARIŞTIKLARINI DUYURDU

Danla Bilic, dün attığı tweetle herkesi şaşırttı. Takipçilerine "Exten next olur mu deniyorum sizin için" diye soran ünlü isim, Yusuf Engin ile 4 aylık ayrılığın ardından barıştığını duyurdu.

"KOMİK ADAMDIR"

Sosyal medya fenomeni ardından da yaklaşık 6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Yusuf Engin ile birlikte çektiği fotoğrafı paylaştı ve "Komik adamdır" notunu düştü.

"EVLİLİK İÇİN DAHA ÇOK GENCİM"

Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda evlilikle ilgili bir soruya "Evlilik için çok diri ve gencim" yanıtını vermişti.

DANLA BİLİC KİMDİR?

Danla Bilic'in gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.

Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.

YUSUF ENGİN KİMDİR?

Yusuf Engin, Engin Grup parfüm şirketinin hissedarlarından biridir. Yusuf Engin, Engin Grup Holding'te Engin Grup şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden mezun olan Yusuf Engin Rizelidir. Yusuf Engin'in kaç yaşında olduğuna net olarak ulaşılamasa da Yusuf Engin'in 30'lu yaşlarının başlarında olduğu tahmin ediliyor.