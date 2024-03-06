Eskişehir\'de Evlenme Yaşı Ülke Ortalamasının Üstünde

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eskişehir'de erkek ve kadınların evlenme yaşının, ülke ortalamasının üstünde olduğu ortaya çıktı.

TÜİK, 'İstatistiklerle Kadın, 2023' verilerini açıkladı. Kadınlarla ilgili birçok veri paylaşılırken, Eskişehir'le ilgili bir yaş detayı dikkat çekiyor. Evlenme istatistiklerine göre resmi olarak ilk evliliğini 2023 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı 25,7 iken erkeklerin ortalama evlenme yaşı 28,3 oldu.

Ortalama ilk evlenme yaşının en yüksek olduğu il, kadınlarda 29,0 yaş, erkeklerde 32,7 yaş ile Tunceli oldu. Ortalama ilk evlenme yaşının en düşük olduğu il ise kadınlarda 22,9 yaş ile Ağrı, erkeklerde 26,2 yaş ile Şanlıurfa oldu.

Özellikle kadınlar daha geç evleniyor

Eskişehir'de ise 2023 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 28,8 kadınlarda 26,5 oldu. Bu oranlar, ülke ortalamasının daha üstünde yer alıyor. - ESKİŞEHİR