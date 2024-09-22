Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika
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Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu

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Geçtiğimiz yıl Esra Erol'un programına katılan Betül, eşi Veysel'in başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu öne sürdü. Yapılan DNA testi sonucunda bebeklerden birinin babasının Veysel olduğu tespit edildi. Olayın ardından Betül'ün canlı yayında Veysel'e ettiği beddualar büyük ses getirmişti. Yayının etkisi geçerken duyanların inanamadığı bir gelişme yaşandı. Esra Erol, canlı yayında Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu duyurdu.

22.09.2024 10:05
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Geçtiğimiz sene ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılan Betül isimli kadın, eşinin başka bir kadından ikiz bebekleri olduğunu iddia etmişti. Ancak yapılan DNA testi sonucu ikiz bebeklerden yalnızca birinin babasının Veysel olduğu ortaya çıkmıştı. Bu ilginç olayı açıklayan Esra Erol, "72 saat içinde döllenme gerçekleşirken ikinci bir birliktelik yaşanması gerekiyor" demişti.

BETÜL VE VEYSEL BOŞANDI

Esra Erol, tıp dünyasında az rastlanan bir olayı ele alırken Veysel ve Betül boşanmış ve herkes kendi yoluna gitmişti. Olayın üzerinden 1 yıl geçerken Esra Erol, canlı yayında yine bu olayı gündeme getirdi. Programda açıkladığı gerçeği duyanlar şok geçirdi. Erol, Veysel'in sokak ortasında ölü bulunduğunu açıkladı.

"VEYSEL'İN ÖLÜMÜNDEN BENİ SORUMLU TUTUYORLAR"

Erol yayında, "Biz Betül'le Veysel'in boşanmasını sağladık. Bugün tam 1 yıl sonra Veysel'le ilgili bir haber geldi. Veysel Yorulmaz, İstanbul'da sokak ortasında ölü olarak bulundu. Betül, eski eşinin ölümünün şüpheli olduğunu iddia etti. Yayında, 'Veysel'in ölümünden beni sorumlu tutuyorlar' diye bir cümle kurdu" dedi.

"BENİM GÖZYAŞLARIMLA SENİN CENAZENİ YIKASINLAR"

Betül, geçtiğimiz sene gerçekleşen yayında, "Sen benim ahımla mezara sığamayacaksın. Senin ölümün çok feci olacak. Benim gözyaşlarımla senin cenazeni yıkasınlar" diyerek Veysel'e isyan etmişti. Veysel'in amcasının oğlu ise, "Senin bedduan tuttu, öldü" diyerek Betül'ün ölüme sebep verdiğini iddia etti.

Esra Erol\'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu

Televizyon, Esra Erol, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Esra Erol'da eşinin beddualarıyla gündeme gelmişti: Veysel sokak ortasında ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    gönülleri yıkarsanız dünyanız yıkılır. hiç üzülmedim adalet yerine gelmiş. 19 1 Yanıtla
  • Neşe Çelik:
    Etme bulma dünyası 10 0 Yanıtla
  • Mahmut Özdemir:
    hak eden bulur 8 1 Yanıtla
  • bayram yilmaz:
    Bu Atv, Cumhurbaşkanının damadının kanalı. Nerde abuk sabuk olaylar var. Bu Atv deki programlarda. Bunlar, Cumhurbaşkanından hiç mi çekinmiyorlar. Eskiler ne demiş. Şerrin söylenmesi bile şerdir. Bu kanal, hergün şerrin en pislerini, dile getiriyorlar. 3 0 Yanıtla
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