Esra Erol'da hareketli dakikalar! Kocası cezaevindeyken düğün yaptığı yasak aşkı yayında gözaltına alındı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Yozgat'tan katılan 23 yaşındaki Mustafa İldemir, iftira suçundan cezaevine girdiği sırada eşinin 12 gündür tanıdığı Adem Şeli ile davullu zurnalı düğün yaptığını söyledi. Eşinden boşanmak isteyen İldemir, çocuğunun velayetini almak için yardım istedi.

"BEN CEZAEVİNDEYKEN YASAK AŞKIYLA EVLENDİ"

Eşiyle yıllardır sorunlu bir evlilikleri olduğunu belirten Mustafa İldemir, "4,5 yıllık evliyiz ama defalarca kez ailesinin evine geri döndü. Şubat ayında iftira nedeniyle cezaevine girdim. Ben cezaevine girerken karım da annesinin evindeydi. Ben 10 Mart'ta cezaevine girdim, eşim de 15 Mart'ta Adem'le tanışmış. 27 Mart'ta da düğün yaptılar. Yaptığı zoruma gidiyor. Şu an hiç umudum yok çocuğumun velayetini istiyorum. Kızımı benden ayırmasınlar yeterli" dedi.

EŞİ VE YASAK AŞKIYLA YÜZLEŞTİ

Mustafa Bey, dünkü canlı yayında eşi Vesile İldemir ile Adem Şeli ile canlı yayında yüzleşti. Adem Şeli'nin boşanma aşamasındaki eşi Çağla ise canlı yayına bağlanarak Şeli'nin geçici velayetinin kendisinde olduğu çocuğunu kaçırdığını ve kendisine şiddet uygulayarak burnunu kırdığını söyledi.

PROGRAMDA GÖZALTINA ALINDI

Canlı yayında yaşananların ardından yayına gelen güvenlik güçleri geçici velayeti annede olan çocuğu kaçırma suçundan Adem Şeli'yi gözaltına alındı. Şeli'nin polisler tarafından götürüldüğünü gören Vesile İldemir ise peşinden koşarak tepki gösterdi.

"KOCAMI DA ADEM'İ DE İSTEMİYORUM"

Şeli'nin polis aracına götürülmesinin ardından stüdyoya gelen Vesile İldemir, Adem'in kadına şiddet suçundan cezaevine girdiğini öğrendi. Gözyaşlarına hakim olmayan Vesile İldemir, "Kocamı da Adem'i de istemiyorum. Adem de istemediğim biri gibiymiş. Ben sadece çocuğumu istiyorum" diyerek isyan etti.