Esra Erol\'da ilginç olay! Karısını kaçıran aileden intikam almak için küçük kızı kaçırdı, kıskıvrak yakalandı

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Esra Erol'un programına katılan babaanne, 15 yaşındaki torununun 35 yaşındaki Doğan Gözler tarafından kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Karısını kaçıran adamdan intikam almak için onun yeğenini kaçıran Doğan Gözler, günler sonra saklandığı eve yapılan operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BENİ ELİNDEKİ FOTOĞRAFLARLA TEHDİT ETTİ"

Haftalardır Doğan Gözler tarafından alıkonulan 15 yaşındaki Zilan'ın daha önce de aynı kişi tarafından iki kez kaçırıldığı öğrenildi. İhbarları değerlerinden emniyet güçleri, dün gece yarısı Gözler ve Zilan'ın kaldığı Gaziantep'teki eve operasyon yaptı. Kaybının 43. gününde bulunan Zilan, verdiği ifadede "Aileme gitmek istedim ama izin vermedi. Ondan şikayetçi, beni elindeki fotoğrafları yaymakla tehdit etti" diyerek Gözler'den şikayetçi oldu. Çocuğun alıkonulması ve kaçırılması suçuyla adliyeye sevk edilen Doğan Gözler tutuklandı.

Canlı yayında Esra Erol'dan kızının bulunduğunu ve Gözler'in tutuklandığını öğrenen anne ise gözyaşlarına hakim olamadı.