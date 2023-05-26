Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı - Son Dakika
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Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı

Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı

26.05.2023 10:30

Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen ve her işlemi de takipçileriyle paylaşan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekolte bölgesindeki çizgilerden kurtulmak için bıçak altına yattı.

Şarkıları ve eğlenceli kimliğiyle sık sık adından söz ettiren Seda Sayan, yaptırdığı estetik işlemlerle de gündemden düşmüyor. Daha önce sayısız kez operasyon geçire ünlü isim, bir estetik daha yaptırdı.

DEKOLTESİNE ESTETİK YAPTIRDI

Daha önce alt yüz ve boyun estetiği ameliyatları geçiren Seda Sayan, bu defa dekoltesindeki çizgilerden kurtulmak için operasyon geçirdi. Yaptırdığı hiçbir işlemi gizlemeyen Sayan, operasyon esnasında çektirdiği videoyu da takipçileriyle paylaştı.

Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı

YAKIN ZAMANDA BACAK VE GIDI OPERASYON YAPTIRDI

Seda Sayan, nisan ayında da gıdısından kurtulmak için 'Lolita Lift' uygulaması yaptırmıştı. Ünlü isim aynı yüzünün yanı sıra geçtiğimiz aylarda da bacaklarının incelmesi için bir operasyon geçirmişti.

Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı
Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı
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Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı

Seda Sayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Estetiğe doymayan 60 yaşındaki Seda Sayan, bu sefer de dekoltesine işlem yaptırdı - Son Dakika


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