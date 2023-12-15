 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor

Yeni şarkılarıyla adından söz ettiren Ebru Gündeş, estetiğin dozunu kaçırınca son halini gören takipçileri tanımakta zorlandı.

15.12.2023 - 10:03,  Güncelleme: 10:17
Abone Ol

Reza Zarrab ile evliliği olaylı bir şekilde biten Ebru Gündeş, son günlerde şarkıları ve zaman zaman verdiği pozları dikkat çekti. Son olarak Vakitsin Geldin isimli şarkısını dinleyicilerin beğenisine sunan Ebru Gündeş'in paylaştığı fotoğraflardaki son halini gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.

7,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şapkalı pozlarını yayınlayarak "Bazen" notunu yazan Ebru Gündeş'in değişimi dikkat çekti. Şarkıcının pozlarında uzayan çenesi, burnu ve elmacık kemiğinin belirginliği dikkat çekti. Yüzünün bir kısmını kapatarak poz veren Gündeş'i görenler tanımakta güçlük çekti.

İşte Ebru Gündeş'in son hali:

Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş\'in son halini gören tanıyamıyor
YORUMLAR

Ebru Gündeş, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor - Son Dakika


10:13
Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:03
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı

Son Dakika
10:03 Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59 Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
07:45 Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ilk bebeklerini bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:23:17. #1.12#
SON DAKİKA: Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement