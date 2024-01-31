Dilan Çiçek Deniz, yaptırdığı estetiklerden pişmanlık duyduğunu açıkladı

Birçok projede yer alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, geçtiğimiz aylarda yüzüne yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirdi. Son haliyle beğenilmeyen oyuncu, aylar sonra sessizliğini bozarak yaptırdığı işlemlerden dolayı pişman olduğunu belirtti.
Yeni filmi Aşk Mevsimi'nin heyecanını yaşayan Deniz, Ceyda Düvenci'nin NTV'de yayınlanan programına konuk oldu. Daha önce yaptırdığı estetik operasyondan dolayı yaşadığı pişmanlığı anlatan Deniz, "Benim için inanılmaz zor bir süreçti. 2023 hayatımın en zor senelerinden biri bile olabilir. Aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye giriştim ve doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu. Tabii benim de daha çok araştırıp soruşturmam gerekiyordu. Sonra vücudum inanılmaz tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatını yeni olmuştum. Üstüne ani bir kararla böyle bir şeye karar verdim. Orada da şöyle bir şey oldu. Paşa gönlüm o an öyle bir şey istedi. Denemek istedim zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için o konuda çok rahattım. Ama konu o kadar çok büyüdü ve o kadar uzun sürdü ki o süreç. İyileşme sürecim de uzun sürdü. Çıkan haberler, insanlar, özellikle kadınlar" dedi.
Anayasa Mahkemesi üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Danıştay Üyesi Yılmaz Akçil seçildi. Akçil'in; Ayasofya'nın ibadete açılması ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının hukuka uygun bulunduğuna ilişkin kararlarının altında imzası yer alıyor.
Çankırı'da 22 yaşındaki bir gencin cansız bedeni, konakladığı otel odasında temizlik personeli tarafından bulundu. Polis ekipleri şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okuduğu sırada tepki gösterilen Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a destek verdi. Tunç, ''Sayın Bekir Bozdağ'a yönelik tepkiler kabul edilemez. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır'' dedi.
İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleşen silahlı saldırı sonrası kaçan şüphelilerin terk ettiği araç Beylikdüzü'nde bulundu.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliği düşürülmesi sonrası TİP üyeleri birçok ilde eylem yaparken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ''DİSK Genel Kurulu'na davetlerini ileten DİSK heyetiyle vergide adaleti konuştuk.'' notuyla yaptığı paylaşım tepki çekti. Bazı vatandaşlar, CHP lideri Özel'in paylaşımının altına ''Gündeminiz pek hızlı değişmiş'', ''Gündem bu mu?'' gibi yorumlar yaptı.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararını okuyan Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a Anayasa kitapçığı fırlatan CHP'li vekil Aysu Bankoğlu yaşananları anlattı. Bankoğlu ''Planlı bir şey değildi. Anayasa'yı göstermeye gittim ama dayanamadım, fırlattım'' diye konuştu.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi sonrası eski futbolcu Gökhan Zan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zan, ''Hatay'ı deprem değil, Anayasa'yı yok sayanlar canlarımızı öldürdü. Biz Hataylılar bunu, bu hukuksuzluğu, sahipsiz bırakılmayı asla affetmeyecektir.'' dedi.
Ürdün ve Suriye sınırında ABD üssüne düzenlenen saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Irak'taki İran yanlısı Ketaib Hizbullah örgütü, ABD güçlerine karşı askeri operasyonları askıya aldığını duyurdu. Açıklamada, "Gazze'deki halkımızı başka yöntemlerle savunmaya devam edeceğiz." denilirken, Hizbullah milislerinden ABD tarafından herhangi bir eylemin meydana gelmesi halinde "pasif savunmada" olmaları istenildi.
Son Dakika › Magazin › Dilan Çiçek Deniz, yaptırdığı estetiklerden pişmanlık duyduğunu açıkladı - Son Dakika
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