Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak - Son Dakika
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Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak

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Eurovision'da Türkiye'ye birincilik getiren Sertab Erener, 21 yıl sonra davetli olarak yeniden Eurovision sahnesine çıkacak. Erener, Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek.

11.03.2024 11:19  Güncelleme: 11:36
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Güçlü sesi adından söz ettiren ve 2003 yılında Eurovision yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren Sertap Erener yeniden Eurovision sahnesine çıkacak.

İstanbul'da verdiği bir konserde2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten teklif aldığını belirten Erener, ülkeye birincilik getirdiği Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek. Şarkıcı sahne için özel bir de şov hazırlamayı planlıyor.

Erener'in söz ve müziği kendisine ile Demir Demirkan'a ait olan Everyway That I Can şarkısının aranjesini Ozan Çolakoğlu yapmıştı.

Eurovision şampiyonu Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak
Eurovision şampiyonu Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak
Sertap Erener, 2024 Eurovision\'da yeniden sahne alacak

Sertap Erener, Müzik, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak - Son Dakika

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