Sertap Erener, 2024 Eurovision\'da yeniden sahne alacak

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ABD, oğlunu da annesini de iade etmeyebilir

Güçlü sesi adından söz ettiren ve 2003 yılında Eurovision yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren Sertap Erener yeniden Eurovision sahnesine çıkacak.

İstanbul'da verdiği bir konserde2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten teklif aldığını belirten Erener, ülkeye birincilik getirdiği Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek. Şarkıcı sahne için özel bir de şov hazırlamayı planlıyor.

Erener'in söz ve müziği kendisine ile Demir Demirkan'a ait olan Everyway That I Can şarkısının aranjesini Ozan Çolakoğlu yapmıştı.