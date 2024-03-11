Güçlü sesi adından söz ettiren ve 2003 yılında Eurovision yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren Sertap Erener yeniden Eurovision sahnesine çıkacak.
İstanbul'da verdiği bir konserde2024 Eurovision'un gerçekleşeceği İsveç'ten teklif aldığını belirten Erener, ülkeye birincilik getirdiği Everyway That I Can şarkısının farklı bir versiyonunu seslendirecek. Şarkıcı sahne için özel bir de şov hazırlamayı planlıyor.
Erener'in söz ve müziği kendisine ile Demir Demirkan'a ait olan Everyway That I Can şarkısının aranjesini Ozan Çolakoğlu yapmıştı.
Son Dakika › Magazin › Sertap Erener, 2024 Eurovision'da yeniden sahne alacak - Son Dakika
Türk pop müziğine getirdiği yeniliklerle tanınan ve 'Sevemem' şarkısıyla hayranlık kazanan Erol Büyükburç'un vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Sanatçının müzik kariyeri, gençlik yılları ve başarıları hakkında bilgiler verilmektedir.
96. Oscar Ödül Töreni, Jimmy Kimmel'ın sunumuyla Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlendi. 'Poor Things' ve 'Barbie'den 'Oppenheimer'a birçok yapım ödül için yarıştı.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı "Aklımı hayalimi durduran böyle bir olay hiç olmadı" diyerek Ogeday'a Survivor tarihinin görmediği bir ceza vereceklerini açıklıyor. Ogeday'ın ne yaptığı ise yayınlanacak bölümde belli olacak.
İngiltere Prensi William'ın eşi Galler Prensesi Kate Middleton, karın ameliyatı sonrası ortadan kayboldu. Saray, boşanma iddialarını yalanlasa da Middleton'ın nerede olduğu konusunda şüpheler devam ediyor. Middleton, çocuklarıyla birlikte paylaştığı fotoğrafla teşekkür etti ancak fotoğrafta yapılan oynama iddiaları tartışmalara yol açtı.
Dün akşam düzenlenen 96'ncı Oscar Ödülleri'nde oyuncu ve güreşçi John Cena, sahneye çırılçıplak çıktı. Ödül vermek için elindeki zarfı açamayan oyuncu bir ara çarşafla üstünü kapattı.
Galler Prensesi Kate Middleton'ın fotoğrafının paylaşılmasıyla sağlık spekülasyonlarının sonlanması hedefleniyordu. Ancak fotoğrafın üzerinde oynamalar yapıldığı iddiasıyla Reuters, Associated Press, AFP ve Getty gibi ajanslar fotoğrafları sistemlerinden sildi. Kate Middleton'ın sol elindeki tutarsızlık nedeniyle fotoğrafın sahte olduğu iddiaları ortaya atıldı. Fotoğrafın gerçekliği konusunda tartışmalar devam ederken, ajanslar üzerinde oynamalar yapılmamış fotoğraflar paylaşma konusunda sıkı kurallara sahip olduğunu belirtti.
Temmuz ayında ilk bebeğini kucağına alan güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir gözlerden uzak büyüttüğü Elay adını verdiği kızının yüzünü ilk kez gösterdi.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini bulan Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Emma Stone'a gitti. Ödülünü almak için sahneye çıkan oyuncu, elbisesinin yırtılmasıyla zor anlar yaşadı.
Bu yılki Oscar ödülleri, cazibe, gözyaşı ve sürpriz bir çıplak performansa sahne oldu. Ryan Gosling'in Barbie filmindeki şarkı performansı, Jimmy Kimmel'ın dördüncü sunuşu, İsrail-Gazze savaşı protestoları, Da'Vine Joy Randolph'ın duygusal konuşması, John Cena'nın çıplak sahne performansı ve en iyi yardımcı köpek ödülü gibi anlar geceye damga vurdu.
Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Oscar Ödülleri'nin 96'ncısı Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film dahil 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer filmi geceye damga vurdu.
Ünlü Hollywood oyuncusu Ramy Youssef 96. Oscar ödül töreni öncesinde, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet talep etti. Youssef, çocukların öldürülmesine son verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu savaşın bir parçası olunmaması gerektiğini belirtti.
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