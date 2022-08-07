Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı

07.08.2022 21:02
Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı

Köpeği Kuki'yi ameliyat olduğu veterinerin önünde bekleyen Ezgi Mola, zor günlerinden bahsederken gözyaşlarına hakim olamadı.

Levent'te bir veterinerin önünde park ettiği aracında yemek yiyen ünlü oyuncu Ezgi Mola, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.

EZGİ MOLA'NIN DUYGUSAL ANLARI

Aracından inen Mola, "Kuki tedavi ameliyat oldu. Yanında yemek yediğimde heyecanlanıyor. O yüzden araçta yedim" dedi. Köpeğinden bahsederken göz yaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu duygusal anlar yaşadı.

KÖPEĞİYLE TANIŞTIRDI

Kendisine geldikten sonra Kuki'yi veterinerin kapısına çıkaran Mola, muhabirlerle köpeğini tanıştırdı. Ezgi Mola, "Midesine hortum bağlandı. Artık oradan beslenecek. İyi olacak inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.

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Kaynak: Snob Magazin

Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

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