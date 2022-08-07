Levent'te bir veterinerin önünde park ettiği aracında yemek yiyen ünlü oyuncu Ezgi Mola, gazetecileri karşısında görünce şaşkınlık yaşadı.
Aracından inen Mola, "Kuki tedavi ameliyat oldu. Yanında yemek yediğimde heyecanlanıyor. O yüzden araçta yedim" dedi. Köpeğinden bahsederken göz yaşlarına hakim olamayan ünlü oyuncu duygusal anlar yaşadı.
Kendisine geldikten sonra Kuki'yi veterinerin kapısına çıkaran Mola, muhabirlerle köpeğini tanıştırdı. Ezgi Mola, "Midesine hortum bağlandı. Artık oradan beslenecek. İyi olacak inşallah" diyerek sözlerini noktaladı.
Son Dakika › Magazin › Köpeğinden bahseden Ezgi Mola gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika