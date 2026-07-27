Ezgi Mola setlere ara verdi! Yeni işini böyle duyurdu - Son Dakika
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Ezgi Mola setlere ara verdi! Yeni işini böyle duyurdu

Ezgi Mola setlere ara verdi! Yeni işini böyle duyurdu
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Ezgi Mola, yaz sezonunda Alaçatı’da yeni bir işe imza attı. Arkadaşı Bengi Apak ile birlikte açtığı işletmesini sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu, esprili sözleriyle dikkat çekti.

Başarılı oyuncu Ezgi Mola, bu kez ekran performansıyla değil, yaptığı yeni işle gündeme geldi. Yaz sezonunu Alaçatı’da geçiren Mola, oyunculuk kariyerinin yanı sıra farklı bir alana adım attı.

Ezgi Mola setlere ara verdi! Yeni işini böyle duyurdu

Ünlü oyuncu, arkadaşı Bengi Apak ile birlikte açtığı işletmesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Mekandan görüntüler yayınlayan Mola, yeni adresini tanıtırken samimi açıklamalarda bulundu.

Ezgi Mola setlere ara verdi! Yeni işini böyle duyurdu

Paylaşımında esprili ifadeler kullanan Ezgi Mola, “ Mekan benim, reklam yüzüm de ben olabilirim sanırım” sözleriyle dikkat çekti.

Ezgi Mola setlere ara verdi! Yeni işini böyle duyurdu

Mola’nın doğal tavırlarıyla yaptığı paylaşım kısa sürede ilgi gördü. Oyunculuğuyla tanınan ünlü isim, bu kez girişimci yönüyle dikkat çekti. Yaz döneminde işletmesiyle de yakından ilgilenecek olan Mola, kariyerindeki farklı adımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Son Dakika Magazin Ezgi Mola setlere ara verdi! Yeni işini böyle duyurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    parayı vurdu şimdi yatırım zamanı 0 0 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Yolu açık,kazancıda bol olsun..sevdiğim hanım efendi bir sanatçı... 0 0 Yanıtla
    Yusuf İNANÇ Yusuf İNANÇ:
    dedin yani 0 0
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