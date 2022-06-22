Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayıma geçti! Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çift, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten bir güzel haber daha geldi.

2,5 AYLIK HAMİLE

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.