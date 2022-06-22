Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayıma geçti! Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayıma geçti! Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı

22.06.2022 11:36

Oyuncu çift Fahriye Evcen-Burak Özçivit, 2019 yılında ilk çocuğunu kucağına almasının ardından ikinci çocukları için bekleyişe geçti. Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu. Çift, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucağına aldı. Mutlu bir evliliği olan çiftten bir güzel haber daha geldi.

2,5 AYLIK HAMİLE

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, 36 yaşındaki başarılı oyuncu Fahriye Evcen, şimdilerde ikinci kez hamilelik heyecanı yaşıyor. Oyuncunun 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Bebeklerinin cinsiyeti henüz belli olmayan çift, bebek müjdesi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Bomba iddia: Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile
Bomba iddia: Fahriye Evcen 2,5 aylık hamile
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Fahriye Evcen Hamile! Fahriye Evcen Hamile!

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayıma geçti! Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti ikinci çocukları için geri sayıma geçti! Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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