Fahriye Evcen mi, Pelin Akil mi? Fotoğrafı görenler ayırt edemedi - Son Dakika

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından sette çektiği fotoğraflarını yayınladı.

PELİN AKİL'E BENZETİLDİ

12,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan Fahriye Evcen, kıvırcık yaptırdığı saçlarıyla peş peşe pozlar vererek takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni gelirken Evcen'i görenler aklına Pelin Akil geldi. Evcen'in paylaşımına "Pelin Akil'e benzemişsin" yorumları yapıldı.

İşte iki güzel oyuncunun benzetildiği fotoğraflar...