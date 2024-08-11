Fanta Fest Gaziantep Konseri - Son Dakika
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Fanta Fest Gaziantep Konseri

Fanta Fest Gaziantep Konseri

Türkiye'nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest'in dördüncü konseri Gaziantep'te gerçekleşti. Tarkan ve Ceza'nın performanslarıyla eğlendi.

11.08.2024 11:50
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Türkiye'nin en büyük gezici müzik festivali Fanta Fest'in dördüncü konseri Gaziantep'te gerçekleşti. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren müzikseverler, Tarkan ve Ceza'nın performanslarıyla eğlendi.

7 yıl aradan sonra kaydettiği yeni albümü "Kuantum 51"i geçtiğimiz günlerde sevenleriyle buluşturan Tarkan, Gaziantep konserlerinde sevenlerine seslendi. Konserlerin açılışını albümde yer alan ve söz-müziği kendisine ait olan "YO" parçasıyla yapan, "Darmaduman' ve "Müteşekkir' gibi çok beğenilen yeni şarkılarını da seslendiren Tarkan'a alanı dolduran on binler eşlik etti.

"Beni de havanız gibi sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ederim"

Sahneye "Beni de havanız gibi sıcak karşıladığınız için çok teşekkür ederim. Gaziantep'i çok özlemişim. Ne güzel kavuştuk" diyerek çıkan Tarkan'a sahnede Can Şengün (Elektro Gitar), Alp Ersönmez (Bass Gitar), Volkan Öktem (Davul), Serhat Ersöz & Matthew Erdem (Klavye), Ayhan Günyıl, Ateş Berker Öngören (Akustik Gitar), Faruk Emre Kürklüoğlu, Ozan Öztürk (vokal) gibi birbirinden değerli müzisyenlerden oluşan orkestrası eşlik etti.

"Bu akşam hep beraber deşarj olduk"

Hayranlarının yoğun isteği sonucu üçüncü kez sahneye çıkan Tarkan "Bu akşam hep beraber deşarj olduk. Şu sahnede parıldayan birbirinden değerli müzisyen dostlarım ve sizler olmasaydınız olmazdı. Sizi çok seviyorum" dedi.

Ceza ise Gaziantep'teki kalabalığa, "Bugün burada dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyoruz. Festival heyecanımız devam ediyor, kavuştuğumuz için çok mutluyuz" diyerek seslendi. Gaziantep seyircisinin coşkusu karşısında "Dünyanın en iyi orkestrasıyla dünyanın en güzel seyircilerinin karşısında olmak büyük mutluluk. Antep'e sıcak derler ama buranın sıcaklığı sizin sayenizde" diyen Ceza, Sus Pus ve Yerli Plaka'nın yanı sıra heyecanla beklenen ve çıkışının ilk haftasında 1 milyon dinlenmeyi geride bırakan Yatay Zeka adlı yeni albümünden Maytap ve Sonu Yok adlı şarkılarını da seslendirdi.

"Biz gençler böyle etkinlikleri çok seviyoruz"

Sanatsever gençler, bu tarz etkinliklerin Gaziantep'te artmasını istedi. Gençlerden Rukiye Altuntaş, "Buraya eğlenmeye geldik. Çok güzel geçecek diye düşünüyorum. Ceza'nın dinleyicisi olarak geldim ama Tarkan'ı da seviyoruz. Sahne performanslarını merakla bekliyoruz" dedi.

Berat Can Ermayası da, "Biz de katılmaya geldik. Her yıl bekliyoruz. Birbirinden güzel etkinlikler yapıyorlar. Gayet eğlenceli ve güzel bir ortam. Ben festivale Tarkan için geldim. Ceza'yı da çok seviyorum ama Tarkan benim için ayrı bir boyutta ve ülkemizin de starı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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