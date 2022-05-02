Fatih Altaylı, Tuğba Ünal'a programında övgüler yağdırdı: Sende her şey var - Son Dakika

BloombergHT ekranlarında yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir programının bu haftaki konukları İzzet Çapa, Gökhan Türkmen, Murat Bozok, Tuğba Ünel ile birlikte Zehra ve Hasan Şirin oldu.

"SENDE HER ŞEY VAR"

Program sırasında sunucu Fatih Altaylı, sanatçı Tuğba Ünal'ı öve öve bitiremedi. Altaylı, "Senin durumun şu açıdan iyi. Biri olmazsa öbürü, sende her şey var çünkü. Rehbersin. Bıraktın ama işler kötü olursa rehberliğe dönersin. Müzik olmadı televizyoncusun, o olmadı yazarsın, şairsin." dedi.

FOTOMODELLİĞE DE BAŞLADI

Altaylı'nın övgülerine karşılık ise Ünal, "Bir de şimdi fotomodellik başladı. Yeni bir reklam filmi anlaşması yaptım." ifadelerini kullandı.