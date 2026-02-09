Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: ''Kürkleri satmadık'' - Son Dakika
Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: ''Kürkleri satmadık''

Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: ''Kürkleri satmadık''
09.02.2026 16:40
Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: ''Kürkleri satmadık''
Ünlü sunucu Fatih Ürek'in kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, sosyal medyada gündem olan ''Fatih Ürek'in kürkleri sattıkları'' iddialarını yalanladı. Ürek kardeşler, söz konusu haberlerin asılsız olduğunu belirterek yalnızca ev taşıma sürecinde yer aldıklarını söyledi.

Fatih Ürek'in vefatının ardından ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu. Ünlü sunucunun kardeşleri Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, haberlerin tamamen gerçek dışı olduğunu belirtti.

'SADECE EVİNİ TAŞIDIK'

Kardeşler Gece Muhabiri adlı sayfaya yaptığı açıklamalarında, "Bu söylenenlerin hepsi yalan ve iftira. Hiçbir şeye dokunmadık, sadece evini taşıdık. Fatih kirada oturuyordu ve mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla taşındık" dedi.

Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: 'Kürkleri satmadık'

'KÜRKLERİNİ SATMADIK'

Kürklerle ilgili çıkan iddialara da yanıt veren Selvi Ürek ve Nurgül Fırat, "Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz. Tam o sırada bir telefon geliyor bunu gördün mü duydun mu" ifadelerini kullandı.

Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: ''Kürkleri satmadık''

17:08
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Mesut Özarslan iddiasına yanıt
16:55
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
Boğaziçi Üniversitesi karıştı
16:50
Tartışma yaratan hamburger “Pahalı“ diyen de var, normal bulan da
Tartışma yaratan hamburger! "Pahalı" diyen de var, normal bulan da
16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:19
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Fatih Ürek'in kardeşlerinden açıklama: ''Kürkleri satmadık''
