Fatma Girik'in bakıcısından gündem olacak iddialar! Anlatırken gözyaşlarını tutamadı

Fatma Girik, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede, 24 Ocak'ta Covid-19'a bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

"FATMA GİRİK'İN YEĞENİ TEST ÜCRETİNİ FAZLA BULUYOR"

Günay Girik'in avukatı Akın Centilmen, "Ayın 16'sında Fatma Hanım, hastanede yatarken Türkmenistan uyruklu bakıcısı, Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a kendini iyi hissetmediğini ve test yaptırmak istediğini söylüyor. Test ücretinin 1000 lira gibi bir tutar olduğunu söyleyen bakıcının beyanına göre Aşkar, parayı çok buluyor ve teste gerek olmadığını söylüyor. Daha sonra Fatma Hanım'da semptomlar çıkıyor, fenalaşınca yoğun bakıma alıyorlar ve bakıcıya test yapılıyor. Testin sonucu pozitif çıkıyor. Duyduğumuza göre Ahu Hanım aşı karşıtıymış. Daha sonra bakıcı, her şeyi Günay Bey'e anlatıyor. Biz de olayda hem hastanenin hem de Ahu Hanım'ın ihmali olduğu gerekçesiyle bulaşıcı hastalıklardan kaynaklı taksirle ölüme neden olma suçundan Bodrum Sulh Ceza Hakimliği'ne suç duyurusunda bulunduk" diye konuşmuştu.

"SEN GRİPSİN"

İddialar basında yer alırken, Fatma Girik'in Türkmenistanlı bakıcısı Gozel Yazyyeva, MagazinBurada'ya açıklamalarda bulundu. Bakıcı, "Ahu Hanım'a hasta olduğumu, test yaptırmak istediğimi söyledim. Acil bölümüne gittik 'test ücreti bin TL tutar' dediler. Ahu Hanım parayı çok buldu 'Sen üşütmüşsün' dedi, yaptırmadı. Devlet hastanesine gitmek istedim. Beni Fatma ablanın odasına çıkardı, çalışmaya devam ettim. Pazartesi günü Fatma ablanın doktoru geldi. Doktoru bana 'Sen hasta mısın, sesin değişmiş' diye sordu. 'Herhalde grip oldum' dedim. 'O zaman Fatma Hanım'ın akrabalarına söyle sana test yaptırsınlar ya da izin versinler' dedi. Ben tekrar Ahu Hanım'ı aradım izin istedim. 'Testimi kendim yaptıracağım, bana izin verin' dedim. Kesinlikle kabul etmedi 'sen gripsin' dedi.

"TEST YAPTIRSAYDILAR BELKİ FATMA ABLA ŞU ANDA YAŞIYOR OLACAKTI"

Sözlerine devam eden bakıcı, "Cuma günü Fatma ablanın ateşi çıktı fenalaşmaya başladı. Cumartesi izin günümde gidip test yaptırdım pozitif olduğumu öğrendim. Ben mi bulaştırdım bilmiyorum ama keşke test yaptırsaydılar bana belki Fatma abla şu anda yaşıyor olurdu. Çok üzüldüm Fatma ablanın böyle ölmesine, annem gibiydi. Hastanede test yaptılar Fatma abla coronaya yakalanmış, 'coronadan öldü' dediler. Fatma Girik'in yanına benim dışımda Ahu Hanım ve bir arkadaşı giriyordu odaya başka kimse girmiyordu. Ahu, beni 'Test sonucunu Fatma Girik'in kardeşine gönderme' diye uyardı. Günay Bey kendisi sonradan öğrendi." dedi.