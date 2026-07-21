Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte - Son Dakika
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Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte

Fatma Soydaş\'ın başı büyük dertte
21.07.2026 12:15
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Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan Fatma Soydaş, sosyal medyadaki paralı abonelik sisteminde paylaştığı ayak fotoğrafları ve tartışmalı içerikleriyle tepkilerin hedefi oldu. Son olarak 'Zebani Efe' lakaplı Efe Beycan ile sevgili olduklarını iddia edip ardından yalanlayan Soydaş'ın başörtüsünü etkileşim aracı olarak kullandığını savunan kullanıcılar, İçişleri Bakanlığı’nı etiketleyerek "Dini değerleri alenen aşağılama" suçundan işlem yapılmasını istedi.

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni Fatma Soydaş, son dönemde yaptığı paylaşımlarla tepkilerin hedefi haline geldi. Başörtüsünü para kazanma aracı olarak kullandığı iddia edilen ve abonelik sistemine geçerek ayak fotoğrafları da dahil olmak üzere tartışmalı içerikler yayınlayan Soydaş için kullanıcılar İçişleri Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

SON YAPTIKLARI BARDAĞI TAŞIRDI 

Sosyal medya platformlarında takipçi sayısını artırdıktan sonra paralı abonelik sistemine geçen Fatma Soydaş’ın paylaştığı içerikler infiale yol açtı. Özel içerik kategorisinde ayak fotoğrafları dahil birçok uygunsuz gönderiye yer verdiği öne sürülen Soydaş, dini sembolleri ve başörtüsünü bu tarz içeriklerle harmanladığı gerekçesiyle sert eleştirilerin odak noktası oldu.

YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR 

Görüntüleri gören yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, İçişleri Bakanlığı’nı ve emniyet birimlerini etiketleyerek Fatma Soydaş hakkında "Dini değerleri alenen aşağılama" suç kapsamında adı geçen şahsa yönelik işlem yapılması talebinde bulundu.

'ZEBANİ EFE' İLE SEVGİLİ İDDİASI VE GERİ ADIM

Tepkilerin odağındaki isim, son olarak marjinal tarzıyla tanınan 'Zebani Efe' lakaplı Efe Beycan ile sevgili olduklarını duyurdu. Kısa süre sonra yeni bir açıklama yaparak "Sevgili değiliz" ifadeleriyle geri adım atan Soydaş’ın bu hamlesi, takipçileri ve kamuoyu tarafından "gündemde kalma ve etkileşim alma çabası" olarak değerlendirildi.

"BEN KİMİM Kİ HÜKÜM VERECEĞİM"

Yaşanan skandalların ardından Soydaş'ın daha önce katıldığı bir programdaki diyaloglar da yeniden gündeme geldi. Program sunucusunun, "Ayak paylaşmak da bence bir Müslüman kadına, özellikle tesettürlü bir kadına yakışmaz" eleştirisine karşılık Soydaş’ın, "Ben kimim ki hükmü vereceğim yani?" şeklinde savunma yaptığı görüldü. Aynı programda sunucunun "Başındaki başörtüye bakıp bir de hareketlerine baktığımızda bir samimiyetsizlik görüyoruz" sözlerine ise Soydaş, "Beni neden samimiyetsiz buluyorsunuz?" diyerek tepki göstermişti.

Kamuoyunda giderek büyüyen tepkilerin ardından, Fatma Soydaş hakkında idari veya adli bir soruşturma açılıp açılmayacağı merakla bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, Nihat Hatipoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fatma Soydaş'ın başı büyük dertte - Son Dakika

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