Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde kavga çıktı, şarkıcı sahneden müdahale etti - Son Dakika
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Fatma Turgut’un Diyarbakır konserinde kavga çıktı, şarkıcı sahneden müdahale etti

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Diyarbakır Kültür Yolu Festivali’nin final konserinde seyirciler arasında kavga çıktı. Şarkısını keserek sahneden müdahale eden Fatma Turgut, “Herkese, her birinize zarar gelebilir. Ne yapıyorsunuz?” sözleriyle kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

Şarkıcı Fatma Turgut’un Diyarbakır Kültür Yolu Festivali kapsamında Nevruz Parkı’nda verdiği konser sırasında seyirciler arasında kavga çıktı. Olayı gören Turgut, şarkısını keserek sahneden müdahale etti ve kalabalığı sakinleştirmeye çalıştı.

KAVGAYI SAHNEDEN YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTI

“Arkadaşlar, orada hanımefendiler var, kız arkadaşlarımız var. Herkese, her birinize zarar gelebilir. Ne yapıyorsunuz? Lütfen! Lütfen neden birbirinize zarar vermeye çalışıyorsunuz? Neden?” diye seslenen sanatçının sözleri üzerine konser alanındaki izleyicilerden sakin olmalarını istediği görüldü.

Fatma Turgut, festivalin son gününde sahne almıştı.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • doğrucu davut doğrucu davut:
    fatma turgut ve yaptığı müzik mi diyarbakırın kültürünü temsil ediyor da diyarbakırdaki kültür yolu festivaline bunlar çıkarılıyor. devletin parasına yazık gerçekten 1 0 Yanıtla
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