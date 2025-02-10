Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz

Geniş Video İzle

Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a neden miras bırakmadığı merak edilmişti. Turanbayburt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddialara yanıt verdi.

10.02.2025 15:56  Güncelleme: 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmaması dikkat çekmiş, nedeninin Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen küfürlü paylaşımlar olduğu düşünülmüştü. Turanbayburt'tan konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sanatçının vasiyeti, geçtiğimiz hafta mahkemede açıldı. Tayfur'un, mirasının bir kısmını TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti'ne bırakırken geri kalanını 11 kişi arasında paylaştırdığı açıklandı. Tayfur'un, vasiyetinde kızı Tuğçe ve oğlu Timur Turanbayburt'un adını neden geçirmediği ise merak konusu oldu.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLAR MI YAPTI?

Sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait olduğu iddia edilen paylaşımlar ortaya atıldı. İddiaya göre Turanbayburt babasına para karşılığı böbreğini verdikten sonra sosyal medya hesabından babası için küfürlü mesajlar paylaştı. Günlerdir iddialar karşısında sessiz kalan Timur Turanbayburt'tan ilk açıklama geldi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Turanbayburt, şöyle konuştu:

"Çok moralim bozuk. Herkes arkamdan bir şey konuşuyor. Öncelikle adadan ayrılışımın nedeni babamın rahatsızlığından dolayı iki çocuğumla konuşamamdır. Adadan ben gittim. Kimse beni kovmadı. Duyduklarım beni çok sarstı. Bu yüzden İstanbul'a geri döndüm, orada bile rahat bırakmadılar beni. Babama böbreğimi verdiğim için para istemişim. Böyle bir şey olmadı. Ben kendi isteğimle, gönül rızasıyla verdim babam yaşasın diye. Antalya'ya gittiğimde yanında kimse yoktu. Tuğçe ile Cumali vardı.

Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz

"BABAM BANA KÜS GİTTİ"

Babam bana küs gitti. Neden biliyor musunuz? Benim sosyal medya hesabımı kullanmışlar. Daha yeni yeni haberim oluyor. Benim hesabımdan paylaşım yaparak babama düşman etmişler beni. Bizim aramızda düşmanlık yoktu ama bazı hadsizler, kendini bilmezler babama beni düşman etmişler.

"BENİ SIRTIMDAN VURUYORLAR"

Tuğçe ile babamın arasına giren o basın danışmanıdır (Şirin Gözalıcı). Babamı Tuğçe ve benimle küstürmüştür. O basın danışmanı yılanın tekidir. Beni sırtımdan vuruyorlar, bilin istedim"

"BENİ BABAMDAN ETTİNİZ"

Turanbayburt, paylaşımına ayrıca şu notu düştü:

"Çok üzgünüm. Nasıl bir oyunun içindeyiz? Açıklama yapmaya mecbur bıraktınız beni. Babamı bana kışkırtmışsınız benim bundan haberim yok yazıklar olsun arkamdan iş çevirenlere! Beni babamdan ettiniz ama oğullarımdan edemeyeceksiniz. Onlar da görecekler gerçekleri"

Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz
Ferdi Tayfur\'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur, Sosyal Medya, Magazin, Gündem, Yaşam, Medya, Miras, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Çelikk:
    Kendin Ettin Kendin Buldun Sorumsuz Evlat 8 32 Yanıtla
  • mert çelik:
    babandan degıl paradan ettıler 20 12 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sana Oyun Oynadılar Timur amca sessizliğini boz artık 15 3 Yanıtla
  • Ercan Karatas:
    boşver ölümlü dünya bizi bağlamaz 4 1 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Allah ne verirse hayırlısını versin 5 0 Yanıtla
  • Sefer Caglayan:
    Rahmetili Başınız tlf açıp sormamış mı oğlu bu hesap senin'mi bu hesap üzerinden seni bana kötülüyorlar diye,? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:50:40. #1.12#
SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'a küfrettiği iddia edilen oğlu Timur Turanbayburt isyan etti: Beni babamdan ettiniz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.