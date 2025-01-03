Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı

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Dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yuman usta sanatçı Ferdi Tayfur'un öldükten sonra şarkılarından telif hakkı alınmamasını vasiyet ettiği ortaya çıktı.

03.01.2025 15:56
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Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi sonrası usta sanatçıyla ilgili vasiyet detayı ortaya çıktı.

"ÇOK İYİYİM" DEDİ AMA OLMADI

Ferdi Tayfur Antalya'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur 15 Aralık'ta hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ailesinin isteği üzerine Antalya'ya sevk edildi. Sanatçı Antalya'da bir sinüs ameliyatı geçirdi. Daha sonra tedavisine aynı hastanede devam edildi. Gözetim sürecinde sanatçının durumu iyiye gitmedi. Ferdi Tayfur'a 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli yapılmıştı. Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta kamera önünde hasta yatağında doktoruna teşekkür ederek, "Ben çok iyiyim" demişti. Usta sanatçı organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ferdi Tayfur'un "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle vefat ettiği belirtildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle hem sevenlerini yasa doğan Ferdi Tayfur'un öldükten sonra şarkılarından telif hakkı alınmamasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Usta sanatçı konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsin. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" ifadelerine yer vermişti.

KIZIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur, yaz aylarında yaşadıkları bir anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik olmuştu. Aralarındaki soyadı sorunu yüzünden Tayfur, kızının düğününe katılmama kararı almış ve ilk torununu görmek için bile gitmemişti.

Ferdi Tayfur\'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı

Kültür Sanat, Ferdi Tayfur, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Sk 06:
    Nurlar içinde yatsın dünya adamı yıllarımız onun şarkılara ile geçti 89 2 Yanıtla
  • Murat Kor:
    böyle baba düşman başına 10 74 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Allah rahmet eylesin büyük usta ferdi Tayfur:( 81 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Dürüst Adam Ferdi Baba 68 2 Yanıtla
  • Murat Kor:
    Ne kadar da kötü olursa olsun evlattır nasıl bunu yapar hiç yakışmadı sana Ferdi hiç ateşin bol olsun 2 52 Yanıtla
  • Tahsin Zafer:
    Allah rahmet eylesin, Şimdi o mirasçıların düşünsün! 38 3 Yanıtla
  • İlyas Aksay:
    alllah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah gençliğimizi toprağa gömdük 23 3 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    baba 19 2 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Allah rahmet eylesin. Telif hakkı almaması Ailesine kavgalı olduğu için mi 7 1 Yanıtla
  • Atilla Avan:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ailesine sabırlar diliyorum... 2 0 Yanıtla
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