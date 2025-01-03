Ferdi Tayfur\'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı

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Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi sonrası usta sanatçıyla ilgili vasiyet detayı ortaya çıktı.

"ÇOK İYİYİM" DEDİ AMA OLMADI

Ferdi Tayfur Antalya'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ferdi Tayfur 15 Aralık'ta hastalanıp hastaneye kaldırıldı. Daha sonra ailesinin isteği üzerine Antalya'ya sevk edildi. Sanatçı Antalya'da bir sinüs ameliyatı geçirdi. Daha sonra tedavisine aynı hastanede devam edildi. Gözetim sürecinde sanatçının durumu iyiye gitmedi. Ferdi Tayfur'a 2020 yılında Antalya'da oğlundan böbrek nakli yapılmıştı. Ferdi Tayfur, 19 Aralık'ta kamera önünde hasta yatağında doktoruna teşekkür ederek, "Ben çok iyiyim" demişti. Usta sanatçı organ yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Ferdi Tayfur'un vefat ettiği hastaneden ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ferdi Tayfur'un "karaciğer ve böbrek yetmezliği" sebebiyle vefat ettiği belirtildi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümüyle hem sevenlerini yasa doğan Ferdi Tayfur'un öldükten sonra şarkılarından telif hakkı alınmamasını vasiyet ettiği ortaya çıktı. Usta sanatçı konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı herkes ödeme yapmadan dinleyebilsin. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım" ifadelerine yer vermişti.

KIZIYLA MAHKEMELİK OLMUŞTU

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur, yaz aylarında yaşadıkları bir anlaşmazlık nedeniyle mahkemelik olmuştu. Aralarındaki soyadı sorunu yüzünden Tayfur, kızının düğününe katılmama kararı almış ve ilk torununu görmek için bile gitmemişti.