Magazin Bahane'de Ferdi Tayfur'un çocuklarının miras kavgası değerlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Magazin Bahane'de Ferdi Tayfur'un çocuklarının miras kavgası değerlendirildi

Geniş Video İzle

Haberler.com'da yayınlanan "Magazin Bahane" programında, Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Ferdi Tayfur'un çocuklarının miras kavgasını masaya yatırdı.

10.02.2025 17:21  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ve Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'a miras bırakmaması dikkat çekmişti.

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, son dönemde gündemden düşmeyen bu konuyu ele aldı.

"ÇOK AKILLI BİR KIZMIŞ TUĞÇE"

"Son zamanlarda anladığım kadarıyla eşi Zeliha Tayfur, çocuklar, yeğenler Ferdi Tayfur'un etrafını sarmışlar" diyen Hakan Solaker, sözlerine şöyle devam etti:

"Sana böbreğini veren oğlun, ne yaşadıysan yaşa seni hayata bağlamış. Helalliğini alırsın vermezsin verirsin ama sana canından bir can vermiş. Kim etki ettiyse, baskı yapıp devret dışı bıraktıysa Allah katında günaha girecek. Bir de Tuğçe Tayfur, tebrik ediyorum onu. Çok akıllı bir kızmış Tuğçe, bir o kadar da cesur bir kızmış. Devlet kayyum atasın diyerek çok güzel bir açıklama yaptı"

TUĞÇE VE TİMUR MİRASTAN MEN EDİLEBİLİR Mİ?

Gökay Kalaycıoğlu ise Avukat Talat Niyazi Arman'a telefon açarak "Ferdi Tayfur iki çocuğuna mirasında yer vermedi. 14 gayrimenkul var TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bırakılan. Onun dışında 3 milyar TL'ye dayandığı tahmin edilen geri kalan mal varlığı da diğer evlat ve yeğenler tarafından paylaşıldı ama vasiyette daha önce babasına böbreğini veren erkek evlat ve Tuğçe Tayfur muaf. Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı. Zehra hanımla birlikte bir hayat yaşarken Ferdi Tayfur, Necla Nazırla da bir ilişkisi vardı ve oradan Tuğçe dünyaya geldi. Tuğçe Tayfur ve Timur Turan Bayburt mirastan men edilebiliyor mu? sorusunu sordu.

Ferdi Tayfur'un çocuklarının miras kavgasında son durum

Arman, üç vasiyet türünden el yazısı vasiyet hakkında konuşulması gerektiğini söyleyerek "El yazısı vasiyette kendi el ürünü olmak zorunda. Bilgisayar çıkısı vesaire olmuyor bunlarda. Tarih olmak zorunda, imzalı olmak zorunda, kendi eliyle imzalanması gereken bir vasiyet türü bu" dedi.

Kalaycıoğlu ise "5-6 Aralık'ta bir düzenleme yapılıyor. O dönem Ferdi Tayfur zaten ciddi anlamda hastaydı. Çocuklarıyla da problemliydi. Böyle bir durumda bir vasiyet yazdıktan sonra bir süzgeçten geçirip düzenleme yapmak gerekmiyor mu?" diye sordu.

"VASİYET GEÇERSİZ OLABİLİR"

Arman, bu soruya "Vasiyetteki temel gaye, miras bırakanın vefatından sonra miraslar arasında kavga çıkartmaktır ama Türkiye'deki miraslarda bir gerginlik yaşanıyor. Vasiyetin iptal davası dediğimiz bir yöntem var. Gerekçe olarak zihinle ilgili sağlık probleminin olması gösterilebiliyor. Yanılma olabiliyor, aldatılma olabiliyor, korkma ve zorlama olabiliyor gibi durumlarda vasiyetin geçersiz olduğu ileri sürülebiliyor" yanıtını verdi.

Alt soy mirasçısıyla kendi miras payının yarısını devletin tuttuğunu söyleyen Arman, Türk Silahlı Kuvvetleri LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bırakılan 14 gayrimenkul düştükten sonra, 3 milyar TL'den ne kadar pay düşüyorsa onun yüzde 50'sinin sahibi olacağını; sağlık kontrolüyle alakalı raporla alakalı bir eksik varsa eğer vasiyetin iptali davasını da kazanacağını sözlerine ekledi.

Ferdi Tayfur'un çocuklarının miras kavgasında son durum
Magazin Bahane\'de Ferdi Tayfur\'un çocuklarının miras kavgası değerlendirildi

Gökay Kalaycıoğlu, Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur, Magazin, Hukuk, Yaşam, Kavga, Miras, Son Dakika

Son Dakika Magazin Magazin Bahane'de Ferdi Tayfur'un çocuklarının miras kavgası değerlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Abdul Mecit el sabah:
    Adamın Vasşuetnamesi ile oğraşmayın vermediyse demeki hak etmemişler. Tuğçe’nin hak etmediği kesin büyük oğlu ile de ilgili bir sorun var deme ki. 4 8 Yanıtla
  • Çelikk:
    Size mi kaldı??? papazlar 8 2 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Boş yapmanın en kolay yolu 3 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bahisler açılsın para kazanalım 2 1 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    sıktı ama ha don lastigi gibi yeter be 1 1 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ölenin malı magazincinin çenesini yorar.. ( türk tipi magazin) 1 0 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya:
    GAMA OF FERDİNES FAMİLİS 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:19 Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can’a ait çıktı Kadıköy sahilinde bulunan ceset, kayıp kardeşlerden Velat Can'a ait çıktı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 22:50:05. #1.12#
SON DAKİKA: Magazin Bahane'de Ferdi Tayfur'un çocuklarının miras kavgası değerlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.