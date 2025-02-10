Magazin Bahane\'de Ferdi Tayfur\'un çocuklarının miras kavgası değerlendirildi

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Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un vasiyetinde kendisine böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ve Necla Nazır'dan olan kızı Tuğçe Tayfur'a miras bırakmaması dikkat çekmişti.

Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, son dönemde gündemden düşmeyen bu konuyu ele aldı.

"ÇOK AKILLI BİR KIZMIŞ TUĞÇE"

"Son zamanlarda anladığım kadarıyla eşi Zeliha Tayfur, çocuklar, yeğenler Ferdi Tayfur'un etrafını sarmışlar" diyen Hakan Solaker, sözlerine şöyle devam etti:

"Sana böbreğini veren oğlun, ne yaşadıysan yaşa seni hayata bağlamış. Helalliğini alırsın vermezsin verirsin ama sana canından bir can vermiş. Kim etki ettiyse, baskı yapıp devret dışı bıraktıysa Allah katında günaha girecek. Bir de Tuğçe Tayfur, tebrik ediyorum onu. Çok akıllı bir kızmış Tuğçe, bir o kadar da cesur bir kızmış. Devlet kayyum atasın diyerek çok güzel bir açıklama yaptı"

TUĞÇE VE TİMUR MİRASTAN MEN EDİLEBİLİR Mİ?

Gökay Kalaycıoğlu ise Avukat Talat Niyazi Arman'a telefon açarak "Ferdi Tayfur iki çocuğuna mirasında yer vermedi. 14 gayrimenkul var TSK, LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bırakılan. Onun dışında 3 milyar TL'ye dayandığı tahmin edilen geri kalan mal varlığı da diğer evlat ve yeğenler tarafından paylaşıldı ama vasiyette daha önce babasına böbreğini veren erkek evlat ve Tuğçe Tayfur muaf. Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un Necla Nazır'dan olan kızı. Zehra hanımla birlikte bir hayat yaşarken Ferdi Tayfur, Necla Nazırla da bir ilişkisi vardı ve oradan Tuğçe dünyaya geldi. Tuğçe Tayfur ve Timur Turan Bayburt mirastan men edilebiliyor mu? sorusunu sordu.

Arman, üç vasiyet türünden el yazısı vasiyet hakkında konuşulması gerektiğini söyleyerek "El yazısı vasiyette kendi el ürünü olmak zorunda. Bilgisayar çıkısı vesaire olmuyor bunlarda. Tarih olmak zorunda, imzalı olmak zorunda, kendi eliyle imzalanması gereken bir vasiyet türü bu" dedi.

Kalaycıoğlu ise "5-6 Aralık'ta bir düzenleme yapılıyor. O dönem Ferdi Tayfur zaten ciddi anlamda hastaydı. Çocuklarıyla da problemliydi. Böyle bir durumda bir vasiyet yazdıktan sonra bir süzgeçten geçirip düzenleme yapmak gerekmiyor mu?" diye sordu.

"VASİYET GEÇERSİZ OLABİLİR"

Arman, bu soruya "Vasiyetteki temel gaye, miras bırakanın vefatından sonra miraslar arasında kavga çıkartmaktır ama Türkiye'deki miraslarda bir gerginlik yaşanıyor. Vasiyetin iptal davası dediğimiz bir yöntem var. Gerekçe olarak zihinle ilgili sağlık probleminin olması gösterilebiliyor. Yanılma olabiliyor, aldatılma olabiliyor, korkma ve zorlama olabiliyor gibi durumlarda vasiyetin geçersiz olduğu ileri sürülebiliyor" yanıtını verdi.

Alt soy mirasçısıyla kendi miras payının yarısını devletin tuttuğunu söyleyen Arman, Türk Silahlı Kuvvetleri LÖSEV ve Darüşşafaka'ya bırakılan 14 gayrimenkul düştükten sonra, 3 milyar TL'den ne kadar pay düşüyorsa onun yüzde 50'sinin sahibi olacağını; sağlık kontrolüyle alakalı raporla alakalı bir eksik varsa eğer vasiyetin iptali davasını da kazanacağını sözlerine ekledi.