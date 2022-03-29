Fethiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çamköy Mahalle takımı oldu - Son Dakika
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Fethiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çamköy Mahalle takımı oldu

29.03.2022 13:01
Fethiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çamköy Mahalle takımı oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kaymakamlığın düzenlediği Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda Çamköy Mahallesi Muhtarlığı Takımı şampiyon oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Kaymakamlığın düzenlediği Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda Çamköy Mahallesi Muhtarlığı Takımı şampiyon oldu.

22 Ocak tarihinde Fethiye Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından başlatılan ve 24 mahalle takımının katıldığı Fethiye Kaymakamlığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonluk müsabakası Çamköy Mahalle Muhtarlığı ve Karaçulha Mahalle Muhtarlığı arasında, üçüncülük müsabakası ise Eldirek Mahalle Muhtarlığı ve Ölüdeniz Mahallesi Muhtarlığı tarafından oynandı.

Fethiye Kaymakamlığı Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nın üçüncülük ve dördüncülük müsabakası Eldirek Mahalle Muhtarlığı ve Ölüdeniz Mahalle Muhtarlığı takımları arasında gerçekleşti. 20'şer dakikadan topla 40 dakika oynanan karşılaşmanın sonucu 2-2 berabere biterken Eldirek Mahalle Muhtarlığı penaltı atışı sonuçlarında rakibini 5-4 mağlup ederek turnuva 3'üncüsü olurken, Ölüdeniz Mahalle Muhtarlığı takımı da dördüncü oldu. Turnuvanın şampiyonluk müsabakası ise Çamköy Mahalle Muhtarlığı ve Karaçulha Mahalle Muhtarlığı takımları arasında oynandı. Çamköy Mahalle Muhtarlığı takımı rakibine oranla karşılaşma boyunca üstün bir oyun sergiledi. Sahadan Özgür ve Yusuf'un attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Çamköy Mahallesi Muhtarlığı takımı turnuvanın şampiyonu oldu. Karaçulha Mahalle Muhtarlığı takımı ise turnuvada ikinciliği elde etti.

Şampiyonluk Kupasını Kaymakam Balcı'dan Aldılar

Yaklaşık 8 hafta süren turnuvanın ardından Çamköy Mahalle Muhtarlığı takımının şampiyon olduğu turnuvada takım şampiyonluk kupasını Kaymakam Alper Balcı'dan aldı. Diğer takımlara da protokol üyeleri tarafında kupaları takım edildi.

Fethiye İlçe Stadyumu'nda gerçekleştirilen törene; Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve takımların taraftarları katıldı. - MUĞLA

Fethiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çamköy Mahalle takımı oldu
Fethiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çamköy Mahalle takımı oldu
Fethiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çamköy Mahalle takımı oldu
Fethiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çamköy Mahalle takımı oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Fethiye Mahalleler Arası Futbol Turnuvası'nda şampiyon Çamköy Mahalle takımı oldu - Son Dakika


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