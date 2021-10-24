ABD'de "Rust" filminin çekimleri sırasında ünlü oyuncu Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahın ateş alması sonucu 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins hayatını kaybetmiş, filmin yönetmeni Joel Souza da yaralanmıştı.
ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin'in, film çekimleri sırasında kullandığı silahı ateşlemesi sonucu öldürdüğü 42 yaşındaki Görüntü Yönetmeni Halyna Hutchins için New Mexico'da anma töreni düzenlendi. Hutchins için meydanda toplanan onlarca kişi gözyaşları içinde dua etti.
Ünlü aktör Alec Baldwin'in film setinde yanlışlıkla açtığı ateşle hayatını kaybeden sinematograf Halyna Hutchins, film sektörünün hızla yükselen yıldızlarından biriydi.
2020 yılında bağımsız süper kahraman filmi Archenemy'de de çalışan Hutchins'i, Amerikan Sinematografları Derneği'nin çıkardığı dergi, 2019 yılında "Yükselen bir yıldız" diye tanıtmıştı. Archenemy yönetmeni Adam Egypt Mortimer, BBC'ye yaptığı açıklamada, Hutchins'in sette ölmesinin "gerçekten inanılmaz" olduğunu söyledi. Mortimer, "Halyna kariyerinin henüz başlarında inanılmaz bir sanatçıydı ve bence insanlar onu gerçekten farketmeye başlamıştı. Sette böyle bir kazada ölmüş olması akıl alır bir şey değil. Anlaşılabilir gibi görünmüyor" dedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Magazin › Film setinde yaşamını yitiren Halyna Hutchins için anma töreni! Sevenleri ağlayarak dua etti - Son Dakika Magazin