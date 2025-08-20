'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

\'Fındık Kurdu\' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı
20.08.2025 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönemin unutulmaz çocuk yarışması Bir Şarkısın Sen'de ''Fındık Kurdu'' lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, sahne performansıyla yeniden gündeme geldi. Halen sahne almaya devam eden Karagözoğlu'nun son görüntüsü sosyal medyada büyük etkileşim aldı. Genç sanatçının sahnedeki hali sosyal medyada büyük ilgi görürken, takipçileri minik Berna'nın geçirdiği değişime inanamadı.

2009-2012 yılları arasında çocuk yeteneklerin sahne aldığı Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. "Fındık Kurdu" lakabıyla hafızalara kazınan Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

Bir dönemin en çok izlenen çocuk yetenek yarışmalarından Bir Şarkısın Sen, yalnızca müzikle değil, sahneye çıkan minik yıldızların unutulmaz performanslarıyla da iz bırakmıştı.

Yarışmanın hafızalara kazınan isimlerden biri de, sevimliliğiyle büyük beğeni toplayan Berna Karagözoğlu, nam-ı diğer "Fındık Kurdu" olmuştu.

'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

Henüz 9 yaşındayken sahneye çıkarak Türkiye'nin dört bir yanından izleyicileri kendine hayran bırakan Karagözoğlu, yarışmada Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in jüri üyeliğinde Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını seslendirerek adeta sahne şovuna imza atmıştı. Minik yaşına rağmen güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla kısa sürede tanınan isimler arasında yer almıştı.

'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

Aradan geçen yılların ardından müzik tutkusunu sürdüren Karagözoğlu, geçtiğimiz günlerde bir sahne programında yeniden izleyiciyle buluştu.

'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

Genç sanatçının son halini görenler, yarışmadaki halini hatırlayıp gözlerine inanamadı. Artık olgun ve sahneye hâkim bir performans sergileyen Karagözoğlu, sesi kadar duruşuyla da dikkat çekti. Görenler şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medyada "Bu Berna mı gerçekten?" yorumları peş peşe geldi.

Berna Karagözoğlu, Bambaşka Biri, Magazin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi Şile sahiline roket başlığı vurdu, SAS timleri devreye girdi
Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti Arkadaşların av tüfeğiyle oyunu ölümle bitti
Nevşehir’de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı Nevşehir'de freni patlayan kamyon 10 araca çarptı: 6 yaralı
Adalet Bakanlığı’ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni Adalet Bakanlığı'ndan Mücahit Birinci için soruşturma izni
İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti İYİ Parti Mardin İl Başkanı Süleyman Akar ve ilçe başkanları istifa etti
Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, Dorgeles Nene ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
NATO Genel Sekreteri Rutte’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a telefon NATO Genel Sekreteri Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

17:27
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem kuruluna başvurmayacağız
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Bizim için atılacak adım kalmadı, hakem kuruluna başvurmayacağız
16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 17:43:19. #7.11#
SON DAKİKA: 'Fındık Kurdu' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.