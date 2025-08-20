\'Fındık Kurdu\' Berna sahnede: Zaman onu bambaşka biri yaptı

2009-2012 yılları arasında çocuk yeteneklerin sahne aldığı Bir Şarkısın Sen yarışmasıyla tanınan Berna Karagözoğlu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. "Fındık Kurdu" lakabıyla hafızalara kazınan Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Bir dönemin en çok izlenen çocuk yetenek yarışmalarından Bir Şarkısın Sen, yalnızca müzikle değil, sahneye çıkan minik yıldızların unutulmaz performanslarıyla da iz bırakmıştı.

Yarışmanın hafızalara kazınan isimlerden biri de, sevimliliğiyle büyük beğeni toplayan Berna Karagözoğlu, nam-ı diğer "Fındık Kurdu" olmuştu.

Henüz 9 yaşındayken sahneye çıkarak Türkiye'nin dört bir yanından izleyicileri kendine hayran bırakan Karagözoğlu, yarışmada Pınar Altuğ ve Erol Evgin'in jüri üyeliğinde Sibel Can'ın "Padişah" şarkısını seslendirerek adeta sahne şovuna imza atmıştı. Minik yaşına rağmen güçlü sesi ve enerjik sahne performansıyla kısa sürede tanınan isimler arasında yer almıştı.

Aradan geçen yılların ardından müzik tutkusunu sürdüren Karagözoğlu, geçtiğimiz günlerde bir sahne programında yeniden izleyiciyle buluştu.

Genç sanatçının son halini görenler, yarışmadaki halini hatırlayıp gözlerine inanamadı. Artık olgun ve sahneye hâkim bir performans sergileyen Karagözoğlu, sesi kadar duruşuyla da dikkat çekti. Görenler şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medyada "Bu Berna mı gerçekten?" yorumları peş peşe geldi.