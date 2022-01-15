Fulya ile Umudun Olsun programında Demet Akalın sürprizi! Böbrek nakli olan genç kıza yardım sözü verdi

Muhabirlikten program sunuculuğuna geçen Fulya Öztürk, uzun süredir FOX TV'de yayınlanan Umudun Olsun programını sunuyor. Deneyimli haberci Fulya Öztürk, İzmir'in Bayındır ilçesinde, 5 yıldır böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve haftanın 3 günü diyalize giren Gamze Akkavak'ın hayallerine gerçekleştirerek nakil yaptırdı.

NAKİLDEN SONRA BABA VE KIZ YAYINA ÇIKTI

Gamze'nin kendisine böbreğini vermek istemeyen babasını ikna eden Öztürk, 39 kiloya kadar düşen kızın böbrek naklini yaptırttı. Ünlü sunucu dün de baba ve kızı ameliyat sonrası ilk kez canlı yayına çıkardı.

DEMET AKALIN: SENİNLE SAHNEYE ÇIKACAĞIZ

Gamze'nin durumunu yakından takip eden Demet Akalın ise dün telefonla canlı yayına bağlandı. Akkavak ailesine destek olacağını söyleyen Akalın, "Sana sahne kostümlerinden birini gönderiyorum. Ve sen o kostümü giyiyorsun ve birlikte sahne çıkıyoruz tamam mı… Kalbim gönlüm seninle pandemi nedeniyle gelemedim ama haberlerini hep aldım. Ayrıca, Gamze'nin durumunu yakından takip etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.