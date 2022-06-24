Futbolcu Alpaslan Öztürk, eşi Ebru Şancı'nın dekolte elbisesine müdahale etti

Açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen eski model Ebru Şancı Öztürk, Galatasaray'da forma giyen eşi Alpaslan Öztürk ile Çeşme'de tatil yapıyor. Daha önce eşinin kıyafetlerine müdahale ettiğini söyleyen Şancı, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi.

EŞİNİN DEKOLTESİNE MÜDAHALE ETTİ

Süper mini ve dekoltesi olan bir elbise giyen Ebru Şancı eşiyle pozlar verdi. Futbolcu Alpaslan Öztürk bir ara eşinin dekoltesinden rahatsız oldu. Ebru Şancı kocasının dekoltesini eliyle düzelttiği anları Instagram hesabından paylaşarak "RTÜK genel müdürü" notunu düştü. Eşinin paylaşımını gören Alpaslan Öztürk ise "Hasbinallah" yorumunu yaparak tepkisini gösterdi.

"KOCAM, PARA KARŞILIĞI KADINLARLA YEMEK YİYEBİLİR"

Geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına konuk olan Ebru Şancı Öztürk, Burak Özçivit'in yıllar önce kadınlarla yemek yiyerek binlerce lira kazanmasıyla ilgili konuşmuştu. Eşinin kadınlarla para karşılığında yemek yiyebileceğini söyleyen Şancı, "Hem yemek yesin hem de kadınlarla sohbet etsin. Paranın yüzü sıcaktır her şeyi göze almışsındır. Parayı hesabında gördükten sonrasına karışmayacaksın" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti.