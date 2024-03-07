FUYAPI A.Ş., 10. yılını görkemli bir davetle kutladı

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Ege Bölgesi'nin inşaat sektöründeki öncü firmalarından olan FUYAPI A.Ş., 10. yılını verdiği davet ile kutladı.

Aydın Kuşadası'ndaki Charisma de Luxe Hotel'de FUYAPI A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Özer Ünsal ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Funda Ünsal, 270 kişilik seçkin davetlisini görkemli gecede ağırladı. Davetin sunuculuğunu Özge Ulusoy üstlenirken, gecede aynı zamanda sahne alan Yeşim Salkım ise şarkıları ile geceye renk kattı.

"Çocukluğum burada geçti"

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Özge Ulusoy ve Yeşim Salkım, Kuşadası'nı çok sevdiklerini belirterek, ğinden "Biliyorsunuz ben yatırım yapmayı seven biriyim. Bizim burada da evimiz var. Buraları çok seviyorum. Bu sıralar işlerden dolayı gelemesem de çocukluğum neredeyse burada geçti" dedi.

"Aşk karın doyurmuyor"

Yıllar sonra setlere geri dönen Yeşim Salkım, "Buralar gerçekten cennet, ülkemizin her karış toprağı çok değerli. O yüzden böyle değerli yerlere sahip çıkmalıyız." dedi. "Aldatmak" dizisi ile ekranlara dönen Salkım, "Çekimleri çok güzel geçiyor. Setleri özlemişim. Uzun zaman oldu. Doğru proje de olunca tekrar geri döndük" dedi.

Salkım, "Doğru insanı bulmak zor. Şu an çocuklarımın hayatı ile ilgileniyorum. Gizem büyüdü zaten, doğru insan olursa tekrar aşka kavuşabilirim. Ama aşk da artık karın doyurmuyor. Sevgi ve saygı çok önemli" dedi. - KAYSERİ