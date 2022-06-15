Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Can Yaman protesto edildi: İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var? - Son Dakika
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Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Can Yaman protesto edildi: İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?

15.06.2022 10:23

Disney Plus'ın tanıtım gecesi için Türkiye'ye gelen Can Yaman, etkinlik alanının girişinde basın mensuplarının sorularına cevap vermediği için protesto edildi. Yaman'ın tavırlarına sinirlenerek kameralarını indiren basın mensubu üyeleri, oyuncunun arkasından bağırarak "İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki yayın hayatına başlayan Disney Plus, dün akşam İstanbul'da bir lansman gerçekleştirdi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye Can Yaman damga vurdu.

BASIN MENSUBU GÖRÜNTÜ ALMADI

Uzun süredir İtalya'da yaşayan Can Yaman, lansman için Türkiye'ye geldi. Etkinliğe girişte basın mensupları ile muhatap olmayan Yaman'ın tavrından rahatsız olan gazeteciler tepki gösterdi. Gecce'de yer alan görüntüde; basın mensupları, kendileriyle muhatap olmayan Yaman'ı protesto etti. Salona girerken Yaman'ın çekmek istemeyen gazeteciler, kameraları indirerek "İndirin abi, adam İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var?" dedi.

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Can Yaman, İtalya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Can Yaman protesto edildi: İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Can Yaman protesto edildi: İtalya'nın yıldızı, Türk basınına ihtiyacı mı var? - Son Dakika
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