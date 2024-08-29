Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında Sefo Konseri - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında Sefo Konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında Sefo Konseri

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Sefo, hayranlarıyla bir araya geldi. Festivaller Parkı'nda düzenlenen konsere 100 bin Gaziantepli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde şarkıcı Sefo, sevilen şarkılarını söyledi.

29.08.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri kapsamında sevilen şarkıcı Sefo, hayranlarıyla bir araya geldi.

Festivaller Parkı'nda düzenlenen konsere 100 bin Gaziantepli katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen konserde şarkıcı Sefo, "İmparator", "Bilmem Mi?", "Bonita", "Affettim" gibi sevilen şarkılarını vatandaşların katılımıyla birlikte coşkuyla söyledi.

Göz alıcı sahne şovları eşliğinde hayranlarına unutulmaz bir performans sergileyen Sefo, Gaziantepliler ile yeniden bir araya gelmekten mutlu olduğunu belirtti. Konserde konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, verdiği konserle Gazi şehirlilere unutulmaz bir gece yaşatan Sefo'ya teşekkür ederek, "Bu ne sevgi, bu ne muhteşem bir kalabalık. Böyle bir ses, böyle bir duruş olunca böyle bir sevgiyi tabi ki hak ediyor. Bizleri Sefo ile buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ederim. Kültür sanat etkinliklerimiz 14-22 Eylül tarihlerinde devam ediyor" diye konuştu.

Konsere katılanları Gastronomi Festivali'ne davet eden Halil Uğur, şarkıcı Sefo'ya Gaziantep'e özgü kutnu kumaşından işlenmiş bir şal hediye etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri Kapsamında Sefo Konseri - Son Dakika

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