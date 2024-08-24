Gaziantep Futbol Kulübü\'nün genç futbolcusu Mirza Cihan dünyaevine girdi

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan'ın oğlu Gaziantep Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Mirza Cihan, hayatını Ece Özkoç ile birleştirdi. Düğünde davetlilerin yanı sıra Gaziantep FK'lı futbolcuların ve teknik heyetin de gönüllerince eğlenmesi dikkat çekti.

Gaziantep kent protokolü, iş dünyası, yüzlerce davetli ve Gaziantep FK yönetim, futbolcu, teknik heyet ile çalışanlarının da katıldığı düğün töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Nikahı Fatma Şahin kıydı

Genç çiftin nikahını Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kıyarken, nikah şehitliklerini ise Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, çiftin dedeleri ve arkadaşları yaptı. Nikah sonrası açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, genç çifte mutluluklar dileyerek çeşitli nasihatlerde bulundu.

Gaziantep FK sahnede coştu

Nikah töreni sonrası genç çift ilk dansını yaparken sahneye daha sonra diğer davetliler ile damat Mirza Cihan'ın Gaziantep FK'dan takım arkadaşları çıktı. Sahnede davetlilerin yanı sıra Gaziantep FK'lı futbolcular ve teknik heyet de gönüllerince eğlendi. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve teknik direktör Selçuk İnan ile futbolcuların sahnede eğlendiği anlar renkli görüntüler ortaya çıkardı. - GAZİANTEP