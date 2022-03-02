'Geç Kalanlar' kadınlardan tam not aldı - Son Dakika
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'Geç Kalanlar' kadınlardan tam not aldı

02.03.2022 14:10
'Geç Kalanlar' kadınlardan tam not aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, hafta boyu sürecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, hafta boyu sürecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği "Geç Kalanlar" oyununu izleyen kadınlar unutulmaz bir gün yaşadı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, hafta boyu sürecek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği Geç Kalanlar oyunu ile başladı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programları çerçevesinde ilk etkinliklerini farklı mahallelerden gelen kadınların katılımı ile Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde usta oyuncu Pervin Ünalp'in kaleme aldığı 'Geç kalanlar' tiyatro oyunu ile gerçekleştirdi. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Denizli'de bulunan kadın dernekleri ve STK temsilcileri ile davetliler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularının sahne aldığı ve usta oyuncu Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği 'Geç Kalanlar' adlı tiyatro oyununu İlişkileri bitme noktasına gelen bir çiftin başından geçenleri ve çifti ayrılığa götüren sebeplerin ele aldığı tiyatro oyunu izleyenlere duygusal anlar yaşattı.

Dolu dolu geçen programlar başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine başlamış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özen, "Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak bizler 8 Mart'ı bir anma programı olarak kabul ederek bir haftaya yaydığımız programlar ile gerçekleştiriyoruz. Bu yılda 8 Mart Dünya Kadınlar günü programları çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimizi Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun başarılı oyuncularının sahnelendirdiği Pervin Ünalp'in yazıp yönettiği 'Geç Kalanlar' adlı tiyatro oyununu hep birlikte izleyerek başlatmış olduk. Bu yılda Kadın Meclisi olarak dolu dolu bir anma programı düzenledik. Kadınlarımız için gerçekleştireceğimiz programlarda sizleri yanımızdan görmekten mutluluk duyacağız" dedi. - DENİZLİ

'Geç Kalanlar' kadınlardan tam not aldı
'Geç Kalanlar' kadınlardan tam not aldı
'Geç Kalanlar' kadınlardan tam not aldı

YORUMLAR
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Denizli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin 'Geç Kalanlar' kadınlardan tam not aldı - Son Dakika


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