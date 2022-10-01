Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum - Son Dakika
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Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum

01.10.2022 16:14

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddia ederek, bağırdığı anlara ait ses kaydını yayınladı. Büyük tepki çeken Muhtar, sessizliğini bozarak konu hakkında, "Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu. Bir baba olarak ona 5 dakika süre veriyordum" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın çocukları Mina'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle darp raporu aldıktan sonra İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Önceki gün görülen davada 13 yaşındaki kızı geçici velayeti anne Deniz Uğur'a verildi. Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söyledi.

SES KAYDI YAYINLADI

Deniz Uğur bu iddialar sonrası sosyal medya hesabından kızı ve Reha Muhtar'a ait bir ses kaydı yayınladı. Uğur ses kaydını paylaşırken "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi? Peki, herkes duysun öyleyse… Ağlayan, çığlık atan, acı çeken benim kızımın sesi. Diğer sesi de çok iyi tanırsınız. Allah'ın laneti karanlığa hizmet edenlerin üzerine olsun. Allah cezanızı versin" dedi.

Ses Kaydı Sonrası Reha Muhtar'dan Açıklama!

REHA MUHTAR İDDİAYI DOĞRULADI

Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamada kendisini savundu. Hürrem Elmasçı Odatv'de yayınlanan yazısında Reha Muhtar'ın kızını koruduğunu ve 13 yaşındaki kızı Mina'nın uyuşturucu bağımlısı bir kişiyle olan sohbetlerini öğrendikten sonra duruma müdahale ettiğini dile getirmişti. Ünlü televizyoncu Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kızının uyuşturucu kullanımından dolayı hastanede yatmış bir kişiyle internet üzerinden görüştüğünü doğruladı.

Velayetini kaybettiği kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar, sessizliğini bozdu

"KIZIM UYUŞTURUCU MADDE KULLANAN BİRİSİYLE GÖRÜŞÜYORDU"

Reha Muhtar sosyal medyadan yaptığı açıklamasında kendisini savunarak kızını korumak istediğini dile getirdi. Baba olarak kızının uyuşturucu madde kullanan bir kişiyle görüşmesine tepki gösterdiğini ifade eden Muhtar, "Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan 'Kabal' isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?" ifadelerini kullandı.

Velayetini kaybettiği kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar, sessizliğini bozdu

KARARA UYMAZSA ZORLAMA HAPİSLE CEZALANDIRILACAK

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla açtı. Davaya ilişkin ara kararını oluşturan mahkeme, Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un müşterek 2 çocuğundan biri olan M.D.M.'nin 2 ay süreyle geçici velayetinin anne Deniz Uğur'a verilmesine ve Reha Muhtar'ın 2 ay süreyle kızı M.D.M.'ye yaklaşmamasına, hakkında hakaret içerikli söylemde bulunmamasına karar verdi. Karara uymaması halinde ise ilk ihlalde 3 günden 10 güne kadar, 2. ihlalde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Oğulları P.D.M. hakkında ise herhangi bir şiddet ya da şiddet tehdidi bulunduğuna dair kanaate varılamadığını gerekçe gösteren mahkeme, tüm taleplerin reddine karar verdi.

Velayetini kaybettiği kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar, sessizliğini bozdu
Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar'a tepki yağıyor! Mustafa Sandal'dan "Yüreğin varsa sokağa çık" sözleri
YORUMLAR (2)
  • Hasan Sakallı: Baba olarak yaptığı Bir yanlışı matematik çalıştırıyor gibi mi söyleyecek. Gerekirse kızar bağırır aşırıya kaçmadan tokat dahi atar. Hayvanlar bıle yavrularını buyuturken bazen bunu yapıyor. Bır baba İle çocuğunun ilişkisi neden bızlerı ılgılendırır Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar'a tepki yağıyor! Mustafa Sandal'dan 'Yüreğin varsa sokağa çık' sözleri Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar'a tepki yağıyor! Mustafa Sandal'dan 'Yüreğin varsa sokağa çık' sözleri Deniz Uğur, Eski Eşi Reha Muhtar'ı İfşa Etti! Deniz Uğur, Eski Eşi Reha Muhtar'ı İfşa Etti!
Kaynak: Snob Magazin

Reha Muhtar, Deniz Uğur, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kızına bağırdığı ses kaydı ortaya çıkan Reha Muhtar: Kızım uyuşturucu bağımlısı biriyle görüşüyordu, ona 5 dakika süre veriyordum - Son Dakika
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