İhanet İddiası! Mesajları İfşa Oldu

Selin Ciğerci, kendisinden 12 yaş küçük Gökhan Çıra ile evliliğini 9 Eylül tarihinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakika içerisinde bitirmişti.

Kendi kozmetik markası bulunan Ciğerci boşandıktan sonra eski eşiyle iş ilişkilerinin devam ettiğini açıklamıştı. Ancak çiftin kozmetik şirketlerindeki ortaklıkları da son bulmuştu.

İkili ayrılığa yalnızca 4 ay dayanabildi. Ünlü çift, 5 Ocak 2022'de yaptıkları paylaşımla barıştıklarını duyurdu.

İKİNCİ KEZ EVLENDİLER

Bir süredir gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşayan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, 16 Mayıs 2022'de ikinci kez evlendi.

Evlilik sonrası bir süredir ayrılık iddiaları magazin gündemini meşgul ederken Selin Ciğerci'den flaş bir açıklama geldi. Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ikinci kez boşanacağını açıkladı.

'GÖZ KIRPTI' İDDİASI

Ayrılığın sebebi merak konusu olurken, iddiaya göre Gökhan Çıra, şarkıcı Nez'in doğum gününde, TikTok fenomeni Kardeniz Kılıç'a göz kırptı ve bu anlarda fenomenin storyisinde yer aldı.

MESAJLARI SİLDİRMEK İSTEDİ...

Bunun üzerine Gökhan Çıra videonun silinmesi için Kılıç'a mesaj attı ve sonrasına bir şeyler ısmarlamak istedi.

İddiaya göre Selin Ciğerci, bu mesajlaşmaya çok kızdı ve ikinci defa evlendiği Gökhan Çıra ile ayrılık kararı aldı.

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra (d. 16 Şubat 1996), Türk eski futbolcu ve iş insanı.

Gökhan Çıra, 2014 yılında cinsiyet değiştiren şarkıcı ve İnternet fenomeni olan Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 tarihinde evlenmiştir. 10 Eylül 2021 tarihinde çeşitli fikir ayrılıklarının oldukları gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmışlardır. 5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi. Çift, 16 Mayıs 2022 tarihinde yeniden evlendi.

Çift, bir kez daha ayrılık kararı aldı. Selin Ciğerci, Eylül 2022'de bir kez daha boşanacaklarını açıkladı.

KARDENİZ KILIÇ KİMDİR?

9 Ocak 1999 tarihinde doğan Kardeniz Kılıç, ailesiyle beraber İzmir'de büyümüş ancak üniversite eğitimi için başka bir şehirde yaşamına devam etmiştir. Kardeniz Kılıç mesleği Influncer ve modelliktir.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci Çıra (d. 4 Nisan 1984), Türk İnternet ünlüsü, şarkıcı ve iş insanı. Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakar bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci'nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, "Okan Ünsal" takma ismini kullanarak Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Kendine ait "Selin Beauty" adında bir kozmetik ürün markası bulunmaktadır.

SELİN CİĞERCİ ÖZEL HAYATI

Ciğerci, 28 Ekim 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir. Ciğerci, 10 Eylül 2021 tarihinde Gökhan Çıra ile aralarında çeşitli fikir ayrılıkları olduğu gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşanmıştır.5 Ocak 2022'de çıkan haberlerde Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra'nın barıştığı bildirildi.Çift, yeniden 16 Mayıs 2022 tarihinde evlendi.