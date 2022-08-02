Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı! - Son Dakika
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Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı "Kimse neden yaptığımı sormadı" diyerek açıkladı!

02.08.2022 15:53

Önceki sene Altın Portakal Film Festivali'nde ödülünü vermek için beklediği Nihal Yalçın konuşurken yaptığı mimiklerle gündem olan Tamer Karadağlı, olayı kendi bakış açısıyla anlattı. "Bu zamana kadar kimse o mimikleri neden yaptığımı sormadı" diyen Karadağlı, kötü niyetli olmadığını sahnede son derece kibar davrandığını fakat o dönem siyasi propaganda malzemesi olarak kullanıldığını ifade etti.

Çocuklar Duymasın dizisinin efsane oyuncularından Tamer Karadağlı, Gökay Kalaycıoğlu'nun Ulusal Kanal'da yayınlanan Ulusal Masa programında 2021 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde oyuncu Nihal Yalçın konuşurken yaptığı çeşitli mimikler hakkında konuştu.

"HİÇ KİMSE O MİMİKLERİ NEDEN YAPTIĞIMI SORMADI"

"Altın Portakal'da yaşananlarda bir art niyet var mıydı?" sorusu üzerine konuşan Tamer Karadağlı, "Kimse bana bu zamana kadar o mimikleri neden yaptığımı sormadı. Kameranın beni bu kadar yakın açıdan çektiğini bilmiyordum. Tabi ki de bir art niyetim yoktu hatta ödül alan hanımefendi çok beğendiğim bir oyuncuydu. Önce ödülü alıp sonra konuşma yapmak gerekir. Birçok insan 'heyecandan oldu' dedi ama Altın Portakal'da bunu bir gün önceden söylüyorlar. Siz o ödülü kazandığınızı bilerek gidiyorsunuz. Dolayısıyla da daha hazırlıklı olması gerekirdi" dedi.

"KADIN VE ERKEKLERE SÖYLEDİKLERİNDEN DOLAYI KAŞIMI KALDIRDIM"

Yalçın'ın konuşmasındaki iki konudan rahatsız olduğunu belirten oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: Orada kaşımı kaldırmamın nedeni oyuncunun hem kadınlara hem de erkeklere söylediklerindendi. Orada 'demek ki bütün rakiplerim kötüymüş ki bu ödülü ben aldım' dedi. Ben o esnada nasıl yani, ciddi mi? Herhalde böyle bir şey söylemedi diye düşündüm. O da benim yüzümde gösterdiğim tepkimdi. Şaşkınlığımı da mimiklerimle göstermiş olabilir."

Mimikleriyle Altın Portakal'a damga vuran Tamer Karadağlı 'Kimse neden yaptığımı sormadı' diyerek yaşananları anlattı

"BEN NAZİK ŞEKİLDE ÖDÜLÜNÜ VERDİM"

"Oyuncu konuşmasında 'Seneye de erkek dalında ödülü alacağım. Erkek oyuncu yok, mecburen erkeği de oynayıp alacağım' dedi. Orası Altın Portakal Film Festivali. Bu benim baya tuhafıma gitti. Beş buçuk dakika konuştu. Arada durunca bende son derece nazik bir şekilde ödülünü verdim."

"SİYASİ PROPAGANDA OLDUĞUMU HİSSETTİM"

"Orada 'bu ödülü bana kim verdi?' demesi bana seni tanımıyorum demek. Arkasında da 'bana sus mu demek istediniz' dediğinde ben son derece nazik ve saygılı bir şekilde ödülünüzle birlikte konuşun dedim. Ödülünle bile değil ödülünüzle birlikte konuşun dedim. Bu konunun bu kadar büyüyeceği hiç aklıma geldi. Ben ikinci günün sonunda konuşmak zorunda kaldım. Olay siyasi bir yere taşındı. O dönemde biraz siyasi propaganda olarak kullanıldığımı hissettim."

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz sene düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Nihal Yalçın'ın ödül aldığı sırada Tamer Karadağlı, saatine bakarak ve çeşitli mimikler göstererek sıkıldığını belli eden tavırlar göstermişti. Hatta bir süre sonra ise dayanamayarak oyuncuya ödülünü uzatmıştı. Yalçın ise "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanarak tepki göstermişti. Günlerce konuşulan görüntülere siyaset ve sanat camiasından tepki yağmıştı.

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Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Altın Portakal'da yaptığı mimiklerle çok konuşulan Tamer Karadağlı 'Kimse neden yaptığımı sormadı' diyerek açıkladı! - Son Dakika


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