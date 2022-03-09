Gediz'deki söyleyişi programına ilgi - Son Dakika
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Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

09.03.2022 14:43
Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından, "Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum" konulu söyleyişi programı düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz Belediyesi tarafından, "Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum" konulu söyleyişi programı düzenlendi.

Başkan Akçadurak, "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri, verdikleri mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Kadına şiddeti de her zaman reddediyoruz. Bugün düzenlediğimiz etkinliğimize kadınlarımızın yoğun ilgisi var. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyor, İkbal Gürpınar ile hoş sohbet geçirmelerini diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Akçadurak İkbal Gürpınar'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği İkbal Gürpınar'ın "Mutlu birey, mutlu aile, mutlu toplum" söyleşisi ile devam etti.

Her yaştan kadının yoğun ilgi gösterdiği program, İkbal Gürpınar ile günün anısına fotoğraf çekilmeleri ile son buldu. - KÜTAHYA

Gediz'deki söyleyişi programına ilgi
Gediz'deki söyleyişi programına ilgi
Gediz'deki söyleyişi programına ilgi
Gediz'deki söyleyişi programına ilgi

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Başkan Demirci, Dünya Kadınlar Günü'nü karanfillerle kutladı Başkan Demirci, Dünya Kadınlar Günü'nü karanfillerle kutladı Karanfillerle kutlandı Karanfillerle kutlandı

Dünya Kadınlar Günü, Gediz Belediyesi, İkbal Gürpınar, Kütahya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Gediz'deki söyleyişi programına ilgi - Son Dakika


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