Gediz Tarhana Festivali\'nde Semicenk Coşkusu

Kütahya'nın Gediz ilçesinde bu yıl 21. düzenlenen Geleneksel Tarhana Festivali'nih dördüncü gününde şarkıcı Semicenk sahne aldı.

Gediz'e yakın Uşak, Kütahya, Simav, Emet, Çavdarhisar, Hisarcık, Afyonkarahisar, Kula ve Demirci gibi şehirlerden gelen binlerce kişiyle Gediz adeta insan seline dönüştü. On bine yakın kişinin doldurduğu amfi tiyatronun yanı sıra, dışarıda kalan binlerce kişi de dev ekrandan Semicenk'i izlemek için büyük bir çaba sarf etti.

Yoğun kalabalık nedeniyle zaman zaman taşkınlıklar yaşandı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederken, bıçaklanan bir genç hastaneye kaldırıldı. Konser esnasında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuldu. Bazı olumsuzluklara rağmen Semicenk, sevilen şarkılarını seslendirerek hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Coşkulu kalabalığa hayran kalan başarılı şarkıcı, enerjisiyle Gedizlileri adeta mest etti. Gedizliler de sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek festivalin dördüncü gününe damga vuran bu konserin tadını doyasıya çıkardı.

Konserin sonunda sahneye gelen Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, amfi tiyatroyu dolduran vatandaşlara ve sanatçı Semicenk'e teşekkürlerini iletti. Başkan Akel, sanatçıya bir hediye takdiminde bulunarak tarhananın başkenti Gediz adına tüm katılımcılara iyi eğlenceler diledi. Festival, önümüzdeki günlerde farklı etkinlikler ve konserlerle devam edecek. - KÜTAHYA