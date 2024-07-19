Gelinim Mutfakta\'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi

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Gündüz kuşağının en çok izlenen yarışmalarının başında gelen Gelinim Mutfakta'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Uzun zamandır yarışmanın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin, sessiz sedasız ayrıldı. Ergin'in yerine gelen isim de belli oldu.

Daha önce Fatih Ürek, Demet Akalın, Onur Büyüktopçu ve Seda Sayan gibi isimlerin sunuculuğunu üstlendiği Kanal D'nin sevilen yarışmanın sunucusu yine değişti. Nursel Ergin'in ayrıldığı yarışmaya Show TV'deki Gelin Evi'nden ayrılan şarkıcı Aslı Hünel geldi. Kanal D, Hünel'in yer aldığı yeni sezon tanıtımını da yayınladı.

Nursel Ergin'in yeni sezonda dinlenmek ve ailesiyle zaman geçirmek istediği öğrenildi.