Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı - Son Dakika
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Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı

19.07.2022 13:56

Genç eşi Çağlar Ökten ile yurt dışı tatilinden yurda dönen ünlü şarkıcı Seda Sayan, İstanbul'a gelir gelmez bir dizi estetik operasyon geçirdi. Instagram hesabından videolar paylaşan Sayan, yaptırdığı işlemleri tek tek doktoruna anlattırdı. Gündemden düşmeyen Sayan, neredeyse yüz bölgesinin tamamını yeniledi.

24 Nisan'da kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde eşiyle Hollanda'ya giden Sayan, Türkiye'ye döner dönmez soluğu estetisyenin yanında aldı.

BİRDEN FAZLA İŞLEM YAPTIRDI

Bu zamana kadar yaptırdığı tüm estetik operasyonları açıkça paylaşan 59 yaşındaki Sayan, bu sefer de saklamadı. Sayan, son olarak yanak, çene, dudak ve boynuna gençleştirici işlemler yaptırdı. Instagram hesabından video paylaşan Seda Sayan, doktoruna yaptırdığı tüm işlemleri anlattırdı. Sayan'ın yaşına göre kendisine çok iyi baktığını söyleyen doktor, "Elmacık kemiğini yükselttik, çene dolgusunu keskinleştirdik, dudağa şekil verdik, deri kalitesini artırdık ve boyun ile dekolte bölgesine dolgu yaptık" dedi.

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Çağlar Ökten, Seda Sayan, Türkiye, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı - Son Dakika


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