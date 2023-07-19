Gigi Hadid ve arkadaşı, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalandı - Son Dakika
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Gigi Hadid ve arkadaşı, uyuşturucu madde bulundurmak suçundan yakalandı

19.07.2023 11:05

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, model seyahate çıkarken bavulunda uyuşturucu madde bulunması nedeniyle tutuklandı ve bin dolar kefaletle serbest bırakıldı. Modelin sözcüsü olayı doğrularken, "Madde gittiği bölgede yasaldı. O yüzden sicili temiz kaldı" ifadelerini kullandı.

Tarzı, paylaşımları ve son olarak kalçasındaki dövmeyle adından söz ettiren dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy'in tatile gittiği Karayipler bölgesinin batısında bulunan Cayman adalarında uyuşturucu madde nedeniyle başı derde girdi. Valizlerinde uyuşturucu madde bulunan isimlerden Gigi Hadid'in tutuklandığı ortaya çıktı.

"SİCİLİ TEMİZ KALDI, TATİLİN TADINI ÇIKARIYOR"

10 Temmuz'da gerçekleşen tutuklanma olayı sonrası cezaevine konulan Hadid ve arkadaşının bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi. Tutuklanma haberi bir söylenti olarak yayılırken, Hadid'in sözcüsü açıklama yaparak olayı doğruladı. Sözcü açıklamasında "Gigi, New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ediyordu. Bu madde, aynı zamanda Büyük Cayman'de de 2017'den beri yasal. Dolayısıyla onun sicili temiz kaldı ve adadaki zamanının tadını çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Gigi Hadid ise 78,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

İşte Gigi Hadid'in tatilinden kareler...

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Gigi Hadid, Magazin, Son Dakika

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