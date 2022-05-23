Gitaristin Kadın veya Erkeği Olmaz - Son Dakika
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Gitaristin Kadın veya Erkeği Olmaz

23.05.2022 18:51
Gitaristin Kadın veya Erkeği Olmaz

Türkiye'nin en iyi gitaristlerinden Erdem Sökmen, Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluştu. Tüm Türkiye Güzel Sanatlar Liseleri online olarak izlenen söyleşinin mederatörlüğünü okul müdürü Aynur Ergür gerçekleştirdi. Öğrencilerle keyifli bir söyleşi gerçekleştiren usta sanatçı, akordeon sanatçısı olan babasının müziğe başlamasında büyük  etkisi olduğunu açıkladı.

Babasının akordeon sesleriyle büyüyen ve bundan çok etkilenen sanatçı, "Küçüklüğümden beri onu dinleyerek büyüdüm. 12- 13 yaşlarındayken Rafi Arslanyan'dan gitar dersi alan ağabeyimin klasik gitar sesleri çok ilgimi çekmişti. Babam da merakımı fark edip bana da ders aldırdı. Ayrıca özel solfej armoni dersleri aldım. İstanbul Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü'nde eğitime başladım. Bu bölümde okurken gitar bölümü de açıldı ve Carlo Domeniconi ile çalışmaya başladım. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda hocalığa devam ediyorum" diyerek kendisini anlattı.

Gitarı kadın veya erkek enstrümanı diye ayırmanın çok anlamsız olduğunu belirten Sökmen, "Yetenek ve çalışmayla ilgili kişisel bir şey. Erkek ve kadın arasında fark olduğunu düşünmüyorum. Çok çok iyi bayan gitaristler var. Müzik özveri ve yetenek isteyen çok ciddi bir iş" diyerek açıklık getirdi.

Gitaristin Kadın veya Erkeği Olmaz
Gitaristin Kadın veya Erkeği Olmaz

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Kaynak: Snob Magazin

Devlet Konservatuarı, İstanbul, Magazin, Son Dakika

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