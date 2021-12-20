Üye Girişi
Global Citizen Forum'a Türkiye'den Gate 27 Platformu adına Melisa Tapan konuşmacı olarak davet edildi - Son Dakika

Global Citizen Forum'a Türkiye'den Gate 27 Platformu adına Melisa Tapan konuşmacı olarak davet edildi

20.12.2021 13:11
Global Citizen Forum'a Türkiye'den Gate 27 Platformu adına Melisa Tapan konuşmacı olarak davet edildi

Gate 27, Bu Yıl Birleşik Arap Emirlikleri-Ras Al Khaimah'da gerçekleşen 'Global Citizen Forum'da Türkiye'yi temsil eden tek platform oldu. İşte detaylar...

Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programı olan Gate 27, küresel dayanışmayı artırma amacıyla bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri - Ras Al Khaimah'da gerçekleşen 'Global Citizen Forum'da Türkiye'yi temsil eden tek platform oldu. Zirvenin 2. gününde yapılan "Driving for Change" (Değişim Yönünde) konulu panelde Gate 27 Kurucusu Melisa Tapan, YouTuber/Otomotiv Influencer James Walker ve Laureus Sport For Good Foundation Geliştirme Direktörü ve Individual Giving Başkanı Eddy Fogg ile birlikte yer aldı. Panelin moderatörlüğünü Gumball 3000 kurucusu, girişimci ve filantropist Maximillion Cooper yaptı. Her yıl farklı bir ülkede yapılan uluslararası etkinlikte; Gate 27 kurucusu Melisa Tapan'ın yanı sıra; Eva Longoria, Nouriel Roubini, Christopher Voss, H.E. Matteo Renzi, AfroJack, Nicole Scherzinger, Steve Aoki, H.E. Ivan Duque Marquez, Halima Aden, Wyclef Jean, H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Keith Ferazzi, H.E. Raki Phillips, Emi Mahmoud, Shanu S.P. Hinduja, Yusra Mardini, Hassan Akkad, Emmanuel Kelly, H.E. Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi ve Nathalie Emmanuel gibi dünyanın önde gelen ülke başkan, bakan, fikir lideri, CEO, oyuncu ve sanatçıları katıldı. Sürdürülebilirlik ve kalkınma programları ile özellikle ilgilenen Melisa Tapan da Gate 27 kurucusu olarak bu zirvenin seçilmiş özel panelistlerinden biri oldu. Melisa Tapan, kültürler arası diyalog, sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma kapsamındaki çalışmalarını bu zirvede paylaştı.

Konuşmasında, Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı gibi, ailesinin sanat ve filantropi girişimleriyle iç içe büyüdüğü için hayatı boyunca farklı sanatçılardan ilham aldığını ve bilgiye ulaşmanın önemini vurgulayan Melisa Tapan, Gate 27'yi kurma kararında bunun da çok etkisi olduğunu iletti. Farklı geçmişlere sahip insanların sürekli olumlu değişiklik konusunda kendisini teşvik ettiğini, bu sanatçılar aracılığı ile hayatı boyunca farklı mekanlar, insanlar, konular ve temaları öğrenme fırsatını bulduğundan bahsetti. Gate 27 ile bu fırsatı farklı disiplinlerden insanlara sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Gelecek nesiller için dünya vatandaşlık kriterlerini iyileştirmeye kendini adamış bir liderler topluluğu olarak kurulmuş uluslararası sosyal eylem platformu olan Global Citizen Forum, bu yıl da küresel topluluğun en heyecan verici yıllık zirvelerinden biri oldu. Bu yılın teması "The Future in Motion" ile küresel yönetim engellerini aşmak, teknolojiyi demokratikleştirmek, insan hareketliliği ve göç potansiyelinin kilidini açmak, sürdürülebilir bir gezegende sosyal değişim potansiyelini ortaya çıkarmak ve kültürün savunulduğu dünyanın önde gelen zihinlerini bir araya getiren kapsayıcı ve güçlendirici bir etkinlik gerçekleştirildi. Yaratıcıların hayallerini gerçekleştirmelerini destekleyen platform; Gate 27, farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019'da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programıdır. Sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alan Gate 27, sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmaya davet eder. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin oluşmasını teşvik eder. Gate 27, katılımcılara fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir çalışma ortamı ve atölye ortamı sağlar; araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenir. Katılımcılar, programda daha önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim ağının parçası olurlar. Gate 27, sanatçıları ve araştırmacıları İstanbul ve Ayvalık'taki konuk evlerinde ağırlamaya devam etmektedir.

Global Citizen Forum'a Türkiye'den Gate 27 Platformu adına Melisa Tapan konuşmacı olarak davet edildi
Global Citizen Forum'a Türkiye'den Gate 27 Platformu adına Melisa Tapan konuşmacı olarak davet edildi

Birleşik Arap Emirlikleri, Melisa Tapan, Türkiye, Citizen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Global Citizen Forum'a Türkiye'den Gate 27 Platformu adına Melisa Tapan konuşmacı olarak davet edildi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:44 Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek
13:42 İHA muhabirine tokat atan Sarıkaya'dan istifa sonrası ilk açıklama: Meslektaşlarımdan ve ailemden özür dilerim
13:28 Ibrahimovic'in tutamadığı eski Fenerli Eljif Elmas, Milan'ı yıktı! Gökhan'dan sonra bir ilki başardı
13:23 Sanki dün hiç patlama olmamış gibi işçiler bugünde madene indi!
13:19 Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi
13:18 Son Dakika: UEFA, Rennes maçına çıkamayan Tottenham'ın 3-0 hükmen yenildiğini ve elendiğini ilan etti
13:07 "Dayanamıyoruz" demişlerdi! EPGİS'ten benzin ve motorine yeni zam!
12:56 Şanlıurfa'da tarihi eser operasyonu: Piyasa değeri 2 milyon dolar
12:55 MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!
12:54 Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor
Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek Son dakika! AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı: Bu gece 22.00'den itibaren etkisini gösterecek         
13:45
Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi Kıbrıs Zafere Doğru dizi setinden eğlenceli anlar! Ahmet Kural set çalışanlarıyla türkü söyledi         
13:19
MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı! MİT'i anlatan Teşkilat dizisinde Serdar'ın, Zehra'yı kurtarma planı!         
12:56
ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli ABD'li ünlü ekonomist Muhammed El-Erian: Türkiye acilen faiz artışına gitmeli         
12:53
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: Her şeye zam geliyor, acil çözüm         
09:23
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 19 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 171 kişi vefat etti, 16 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:32
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı ses teknikeri konuştu: Çok zoruma gitti         
19:09
Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi Caner'den Volkan Demirel'e hoş geldin hediyesi         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması: İkisini de indireceğiz         
18:02
Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı         
17:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 13:55:53. #1.11#
SON DAKİKA: Global Citizen Forum'a Türkiye'den Gate 27 Platformu adına Melisa Tapan konuşmacı olarak davet edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement