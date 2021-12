Global Citizen Forum'a Türkiye'den Gate 27 Platformu adına Melisa Tapan konuşmacı olarak davet edildi

Farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programı olan Gate 27, küresel dayanışmayı artırma amacıyla bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri - Ras Al Khaimah'da gerçekleşen 'Global Citizen Forum'da Türkiye'yi temsil eden tek platform oldu. Zirvenin 2. gününde yapılan "Driving for Change" (Değişim Yönünde) konulu panelde Gate 27 Kurucusu Melisa Tapan, YouTuber/Otomotiv Influencer James Walker ve Laureus Sport For Good Foundation Geliştirme Direktörü ve Individual Giving Başkanı Eddy Fogg ile birlikte yer aldı. Panelin moderatörlüğünü Gumball 3000 kurucusu, girişimci ve filantropist Maximillion Cooper yaptı. Her yıl farklı bir ülkede yapılan uluslararası etkinlikte; Gate 27 kurucusu Melisa Tapan'ın yanı sıra; Eva Longoria, Nouriel Roubini, Christopher Voss, H.E. Matteo Renzi, AfroJack, Nicole Scherzinger, Steve Aoki, H.E. Ivan Duque Marquez, Halima Aden, Wyclef Jean, H.H. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi, Keith Ferazzi, H.E. Raki Phillips, Emi Mahmoud, Shanu S.P. Hinduja, Yusra Mardini, Hassan Akkad, Emmanuel Kelly, H.E. Dr. Ahmad Belhoul Al Falasi ve Nathalie Emmanuel gibi dünyanın önde gelen ülke başkan, bakan, fikir lideri, CEO, oyuncu ve sanatçıları katıldı. Sürdürülebilirlik ve kalkınma programları ile özellikle ilgilenen Melisa Tapan da Gate 27 kurucusu olarak bu zirvenin seçilmiş özel panelistlerinden biri oldu. Melisa Tapan, kültürler arası diyalog, sürdürülebilirlik ve ekonomik kalkınma kapsamındaki çalışmalarını bu zirvede paylaştı.

Konuşmasında, Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Üniversitesi, Sabancı Vakfı gibi, ailesinin sanat ve filantropi girişimleriyle iç içe büyüdüğü için hayatı boyunca farklı sanatçılardan ilham aldığını ve bilgiye ulaşmanın önemini vurgulayan Melisa Tapan, Gate 27'yi kurma kararında bunun da çok etkisi olduğunu iletti. Farklı geçmişlere sahip insanların sürekli olumlu değişiklik konusunda kendisini teşvik ettiğini, bu sanatçılar aracılığı ile hayatı boyunca farklı mekanlar, insanlar, konular ve temaları öğrenme fırsatını bulduğundan bahsetti. Gate 27 ile bu fırsatı farklı disiplinlerden insanlara sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Gelecek nesiller için dünya vatandaşlık kriterlerini iyileştirmeye kendini adamış bir liderler topluluğu olarak kurulmuş uluslararası sosyal eylem platformu olan Global Citizen Forum, bu yıl da küresel topluluğun en heyecan verici yıllık zirvelerinden biri oldu. Bu yılın teması "The Future in Motion" ile küresel yönetim engellerini aşmak, teknolojiyi demokratikleştirmek, insan hareketliliği ve göç potansiyelinin kilidini açmak, sürdürülebilir bir gezegende sosyal değişim potansiyelini ortaya çıkarmak ve kültürün savunulduğu dünyanın önde gelen zihinlerini bir araya getiren kapsayıcı ve güçlendirici bir etkinlik gerçekleştirildi. Yaratıcıların hayallerini gerçekleştirmelerini destekleyen platform; Gate 27, farklı pratiklerin araştırma ve üretim süreçlerini desteklemek ve disiplinler arası etkileşime zemin yaratmak amacıyla 2019'da kurulmuş bir uluslararası konuk sanatçı programıdır. Sanatı bir araştırma yöntemi olarak ele alan Gate 27, sanatçı, araştırmacı ve akademisyenleri, ekoloji, sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve yerel yaratıcı ağlar etrafında bir diyalog kurmaya davet eder. Kamusal programlar ve etkinliklerle yeni iş birliklerinin oluşmasını teşvik eder. Gate 27, katılımcılara fikirlerini üretime dönüştürebilecekleri sakin bir çalışma ortamı ve atölye ortamı sağlar; araştırmalarını derinleştirebilmeleri için çeşitli kaynaklara ve kişilere ulaşmalarında kolaylaştırıcı rol üstlenir. Katılımcılar, programda daha önce konuk olmuş sanatçı ve araştırmacılardan oluşan geniş ve devamlı büyüyen bir iletişim ağının parçası olurlar. Gate 27, sanatçıları ve araştırmacıları İstanbul ve Ayvalık'taki konuk evlerinde ağırlamaya devam etmektedir.