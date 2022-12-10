Şarkıcı Cansever içinde kalan uhdeyi anlattı: Bir çocuğumun olmasını isterdim - Son Dakika
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Şarkıcı Cansever içinde kalan uhdeyi anlattı: Bir çocuğumun olmasını isterdim

10.12.2022 16:11

Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına misafir olan başarılı şarkıcı Cansever, omuriliğinden hastalığın nasıl başladığını anlattı. İçinde kalan uhdeyi anlatan Cansever, "Hastalığımdan dolayı hamile kalamadım çünkü vücuduma ağırlık binmesi yasaktı" dedi.

Güçlü sesi ve şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı şarkıcı Cansever, 360 TV'de yayınlanan Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programına konuk oldu. Yıllardır mücadele ettiği rahatsızlığından bahseden Cansever, bir de çocuk itirafında bulundu.

"HASTALIĞIM İBO SHOW'A ÇIKTIĞIM DÖNEMDE BAŞLADI"

Omuriliğindeki rahatsızlığının nasıl başladığını anlatan sanatçı, "Çocukluğumdan beri bu romatizma rahatsızlığım varmış. Bu hastalık ya kendini erkenden gösteriyormuş ya da sonradan. İlk İbo Show'a çıktığım zaman ufak ufak boynumu çeviremiyordum ve sonrasında belimde ağrılar olmaya başladı. Ben söylediğimde ailem 'rüzgar almışsın' derlerdi. Sonrasında da kemik eğilme olmaya başladı. O dönem şirketim hastalığımın tedavisini üstleneceklerini söyledi ama hep albüm çalışmaları için erteledi. Hastalığım ilerlemeye başlayınca Almanya'da giderek 3-4 sene hiçbir şey yapmadım" dedi.

Cansever içinde kalan uhdeyi anlattı: Bir çocuğumun olmasını isterdim

"BİR ÇOCUĞUMUN OLMASINI ÇOK İSTERDİM"

Yıllar önce evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisini evli olduğunu öğrenen Cansever, evliliğe küstüğünü söyledi. İçinde kalan uhdeyi anlatan Cansever, "Bir çocuğumun olmasını çok isterdim ama şimdi istemiyorum. Çok torunumuz var, onlar benim canlarım. Tüm varlıklarım onlar. Sağlıklı olduğum dönemde evlilik yapsaydım çocuğum olurdu. Daha önce sahneye topuklu ayakkabı ve elbiselerle çıkardım. Doktor topuklu ayakkabıyı yasaklayınca bu tarza döndüm. Omurilikteki rahatsızlıktan dolayı hamile kalamadım. Çünkü vücuduma ağırlık binmesi yasaktı. Şimdi kilo almam bile yasak" şeklinde konuştu.

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Cansever, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Cansever içinde kalan uhdeyi anlattı: Bir çocuğumun olmasını isterdim - Son Dakika


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